Frau aus Essen ist todkrank – sie hat nur noch einen großen Wunsch

Noch einmal das Meer sehen, noch einmal nach Paris – wer in diesem Leben nicht mehr viel Zeit hat, sehnt sich oft danach, noch etwas Schönes von dieser Welt zu sehen, bevor es zu Ende geht. Der Wünschewagen hilft dabei, diese letzten Träume wahr werden zu lassen.

Diesmal ging es um eine Frau aus Essen, die im Rollstuhl saß, aber noch einen letzten Ausflug machen wollte. Mit tatkräftiger Unterstützung der Wunscherfüller ging es dann los.

Frau aus Essen erfüllt sich letzten Wunsch

„Hauptsache, aufs Wasser schauen…“ Eigentlich wollte die Essenerin nach Belgien fahren an ihrem großen Tag. Doch daraus wurde nichts. Der Weg zu lang, die Reise zu beschwerlich – in ihrem Zustand wäre es einfach zu viel für sie geworden.

Also planten die ehrenamtlichen Helfer vom Wünschewagen einfach kurzerhand um und fuhren mit ihrem Fahrgast zur Aggertalsperre bei Gummersbach. Mit dabei die Familie der Essenerin, ein Freund und eine Freundin. Auf ging es also zum Ersatz-Ziel.

Frau aus Essen erlebt Tag inmitten ihrer Liebsten

Und aufs Wasser schauen konnte man dort zur Genüge. Zwar war der Tag ziemlich wolkenverhangen und grau, doch das machte der kleinen Reisegruppe aus dem Ruhrgebiet nichts aus. Auch so konnten sie die Aussicht von der Staumauer genießen.

Später ging es in ein gemütliches Gartenrestaurant für eine Stärkung und einen schönen Ausklang, bevor der Wünschewagen die Rückfahrt antrat. „Es war so schön, dass wir mit allen zusammen nochmal essen konnten. Vielen Dank dafür!“, bedankte sich die Truppe bei den ehrenamtlichen Helfern.

„Worte, die uns einmal mehr zeigen, wie viel Glück und Nähe in einem erfüllten Wunsch stecken können. Ein großes Dankeschön an unsere Ehrenamtlichen aus Essen, die diesen besonderen Tag ermöglicht haben!“