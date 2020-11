Essen: Frau wirft Mitarbeitern der Ruhrbahn unterlassene Hilfeleistung vor – Konzern reagiert prompt

Am Hauptbahnhof Essen hat sich eine Frau über angebliche Mitarbeiter der Ruhrbahn beschwert.

Essen. Eine 77-jährige Frau aus Essen wirft Mitarbeitern der Ruhrbahn unterlassene Hilfeleistung vor. Doch die Reaktion des Unternehmens kommt prompt und unerwartet.

Die Frau wollte mit ihrem Rollator am Hauptbahnhof in Essen zur U-Bahn hinab. Die Aufzüge standen still, ebenso die Rolltreppen.

Frau ist am Hauptbahnhof Essen auf Hilfe angewiesen und wird enttäuscht

Darum habe sie einige Männer mit gelben Westen angesprochen, ob sie ihr mit ihrem Rollator helfen würden. Die Männer verwiesen sie zunächst an einen anderen Eingang. Als die Seniorin ihnen sagt, dass auch dort die Rolltreppen außer Betrieb seien, reagierten sie nicht mehr.

Sie hätten dann einfach über die hinweggesehen und sie ignoriert, berichtet die WAZ.

Eine Passantin hilft der Frau dann schließlich mit dem Rollator die Treppen zur U-Bahn hinab. Doch die will die Frechheit der Männer nicht auf sich sitzen lassen und beschwert sich bei der Ruhrbahn.

Ruhrbahn geht davon aus, dass es keine ihrer Mitarbeiter waren

Dort wird auch direkt recherchiert, um herauszufinden, welche Mitarbeiter gemeint sein könnten und wie es zu der unschönen Situation gekommen ist. Das Ergebnis: Es könne sich nicht um Mitarbeiter der Ruhrbahn gehandelt haben.

Denn man habe mit allen Angestellten, die zum beschriebenen Zeitpunkt im Dienst gewesen sind, gesprochen.

Niemand könne sich an Vorfall erinnern

Niemand von ihnen könne sich daran erinnern, angesprochen worden zu sein.

Ob die Frau die Mitarbeiter der Ruhrbahn mit anderen Mitwirkenden am Hauptbahnhof verwechselt hat oder andere Umstände die Aufklärung des Falls behindern, bleibt offen. (fb)