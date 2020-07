Essen: Frau macht widerliche Entdeckung an Haltestelle – „Es stinkt einfach abartig“

Gestank an der Haltestelle in Essen!

Essen. Kein guter Start in den Tag: Du rennst zu deiner Bushaltestelle in Essen, doch vor Ort siehst du nur noch die Rücklichter des Busses.

Blöd gelaufen. Noch schlimmer wird es allerdings, wenn es dann an der Haltestelle noch „abartig“ stinkt – und dieser Gestank dazu absolut vermeidbar gewesen wäre. Ein Video von der Quelle des widerlichen Aromas sorgt jetzt in Essen für emotionale Diskussionen.

Essen: Stinke-Schock an Bushaltestelle – der Grund ist traurig

Beim bloßen Ansehen dieses Videos steigt einem der Ekel-Geruch gefühlt schon in die Nase. Jaqueline F. stellte sich dem Dunst an der Haltestelle Roßstraße entgegen und filmte spontan, was ihr so widerlich die Atemluft vernebelte: der Qualm aus dem Zigarettenmülleimer.

„Wenn du schon rauchst und deine Kippe vorbildlich da rein schmeißt, bitte achte doch auch vorher darauf, dass sie komplett aus ist“, appelliert Jaqueline daher in einem Facebook-Post in einer Essen-Gruppe an ihre Mitmenschen. Denn: „Es stinkt einfach abartig.“

Essen: Der Qualm aus dem Zigarettenmülleimer durftet nicht gerade nach Rosen. Foto: Jaqueline F. / privat

+++ Essen: Massive Beeinträchtigungen auf der Rü – vor allem SIE wird das verärgern +++

So reagieren die Essener auf das Video

Darunter das Video von der qualmenden Geruchsbelästigung: Der graue Qualm steigt aus dem Mülleimer empor und weht genau in Richtung der Wartenden.

Über 160 Kommentare hatte der Beitrag, der viel Zustimmung erntet, am Sonntag:

„Uns kotzt sowas auch an, haben unten eine Haltestelle und man kann kein Fenster aufmachen, wenn sowas ist“

„Ja, auch wenn ich selbst Raucher bin: Diese Kippenbrände sind mit Abstand das WIDERLICHSTE ever.“

„War gestern auch am Rathaus in Essen auch. Es ist furchtbar, es stinkt einfach nur, es nervt nur noch...“

Einige Raucher fühlen sich von dem Beitrag allerdings angegriffen. „Nächstes Mal einfach den Bus verpassen, weil man drei Minuten auf der Kippe rumdrückt, damit keiner was zu heulen hat“, witzelt eine Frau.

Lösung für Kippenstummel?

Doch wie sollten Raucher das Ganze am besten handhaben? Die Zigarette auf dem Boden ausdrücken und in der Eile liegenlassen ist keine Lösung. Laut des neuen Bußgeldkatalogs vom August kostet das 100 Euro. Ein teures „Vergnügen“.

--------------------

Mehr Themen aus Essen:

Essen: Großeinsatz der Polizei in Altendorf! Männer prügeln aufeinander ein

Essen: Abzocke-Angst bei Lieferando-Kunden – wegen dieses mysteriösen Zettels

Hund in Essen: Mann geht mit seinem Vierbeiner Gassi und rastet aus – „Langsam schwillt mir der Kamm an“

--------------------

Doch das ist nicht das einzige Problem: „Weggeschnippte Zigarettenkippen sind weltweit das häufigste Abfallprodukt –und ein riesiges Sondermüllproblem“ schreibt der World Wildlife Fund (WWF) auf seiner Website.

Die Giftstoffe der liegengebliebenen Zigarettenstummel werden ausgewaschen, gelangen in den Boden und enden schließlich in Seen, Flüssen und im Meer. „Die Auswirkungen auf Wasserlebewesen reichen von Genveränderungen und Verhaltensänderungen bis hin zum Tod“, schreibt der WWF. Auch in Fischen können sich die Gifte anlagern und so auch auf unserem Teller landen.

+++ „Das perfekte Dinner“: Frau aus Essen verunsichert – „Zur Not fahren wir noch zu ...!“ +++

Jaqueline hofft auf gegenseitige Rücksichtnahme

Jaqueline hat einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, durch die sich das Problem mit den Zigaretten sozusagen in Luft auflösen würde: mit dem Rauchen aufhören.

Dass dies für die meisten Raucher gar nicht so einfach ist, weiß auch sie – und hofft daher in Zukunft für mehr Rücksicht beim Entsorgen der Kippenstummel. (vh)