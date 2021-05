Essen: Frau öffnet zwei Männern die Tür – hätte sie das besser gelassen

Essen. Diesen Männern hätte eine Frau aus Essen lieber nicht die Tür öffnen sollen...

Die beiden unbekannten Personen suchten am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr die Wohnung der 85-Jährigen an der Velberter Straße in Essen auf. Die Seniorin ahnte nicht, dass sie es hier mit zwei Kriminellen zu tun hatte.

Essen: Frau lässt falsche Wasserwerker ins Haus

Die beiden Betrüger gaben sich als Wasserwerker aus. Einer von ihnen machte sich auch sofort am Wasserhahn der Spülmaschine zu schaffen.

Sein Kollege aber nutzte die Ablenkung aus und schlich sich ins Wohnzimmer. Dort entwendete er einen alten Herzschrittmacher aus einer Schublade.

Als die 85-Jährige den Schwindel bemerkte, war es bereits zu spät.

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Jetzt sucht die Polizei nach den beiden falschen Wasserwerkern. Die Essenerin beschreibt die mutmaßlichen Täter als 30 bis 40 Jahre alt. Einer von ihnen war etwa 1,70 Meter groß, schlank, kurzhaarig und mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Wer den Ermittlern Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Täter geben kann, soll sich bitte unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei melden. (at)