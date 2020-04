Essen: Frau schwer verletzt aufgefunden – Polizei hat diesen schrecklichen Verdacht

Essen. Grausamer Überfall am Freitag in Essen! Am Abend wurde eine Frau in Essen-Karnap nach einem Raubüberfall schwer verletzt aufgefunden.

Essen: Frau durch Stichwunden schwer verletzt

Die 70-jährige Frau wurde am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in der Hohendahlstraße in Essen-Karnap mit Stichwunden aufgefunden.

Nach Informationen von DER WESTEN wurde die Frau zuvor überfallen und dabei schwer verletzt. Ein Notarztwagen brachte sie ins Krankenhaus.

Die Polizei Essen bestätigte den Vorfall.

Nach ersten Informationen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Weitere Infos folgen. (kv)