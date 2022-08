Essen: Frau auf der Suche nach Murat – „Ein totaler Notfall“

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen. Verzweifelte Suche in Essen!

In Essen Rüttenscheid ist einer Frau ein Mann abhandengekommen. Nun bittet sie die Anwohner um ihre Unterstützung. Wer hat Murat gesehen?

Essen: Frau sucht verzweifelt nach DIESEM Mann – „Muss das SEK einschalten“

„Liebe Mädels, dies ist ein totaler Notfall“, schreibt die Essenerin in einer Facebook-Gruppe. „Ich hoffe, jemand kann mich retten.“ Sie vermisst einen ganz besonders wichtigen Mann in ihrem Leben.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Und zwar sucht die Dame einen Friseur. Doch nicht einfach irgendeinen. „Er hat zuletzt hier in einem Salon in Rüttenscheid gearbeitet, sein Name ist Murat.“ Die Frau bittet um Hilfe. Offenbar ist es sehr dringend. „Wer auch immer weiß, wo er ist, bitte PN oder ich muss das SEK einschalten“, scherzt sie.

Ist der vermisste Friseur noch in Essen? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Essen: Frau vermisst Lieblingsfriseur – wer kann ihr helfen?

In den Kommentaren unter ihrem Post fragen viele nach dem Namen des Salons. Den gibt die Kundin allerdings nicht raus. Ob sie zumindest schon mal vor Ort Nachforschungen angestellt habe, wollen die Nutzer wissen. Natürlich, doch rückt das Geschäft nicht mit Informationen über den Verbleib von Murat heraus. „Wer gibt schon gern Kunden ab“, denkt sich die Frau.

Eine Nutzerin hat zumindest einen nützlichen Tipp. „In Rüttenscheid gibt es ja nicht so viele Friseurläden, würde da einfach mal alle abklappern vielleicht ist er ja nur zur Konkurrenz weitergezogen.“ (mbo)