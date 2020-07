Essen: Frau (24) durch Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt – Täter stellt sich

In Essen musste eine Frau mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Essen. Schlimmer Angriff in Essen! Dort wurde am Mittwochmorgen eine Frau (24) aus Essen mit schweren Stichverletzungen auf der Straße gefunden. Es besteht Lebensgefahr.

Essen: Frau schwer verletzt aufgefunden - Lebensgefahr!

Die Frau wurde am Mittwoch gegen 9.15 Uhr nahe der Einmündung Berthold-Beitz-Boulevard/Sigsfeldstraße in Essen-Nord von einem Mann angegriffen. Passanten riefen die Polizei und den Rettungsdienst.

Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Das bestätigte die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN. Die Verletzte kam mit Stichwunden ins Krankenhaus, nachdem Sanitäter und ein Notarzt die Verletzungen zunächst vor Ort versorgten.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.

Der männliche Tatverdächtige war zunächst auf der Flucht, soll über die Gladbeckerstraße in Richtung Innenstadt gelaufen sein. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann ihr ehemaliger Lebensgefährte, ein 25-Jähriger, der in Würselen (NRW) geboren wurde.

Dabei wurden auch seine Wohnung durchsucht und zahlreiche Kontaktpersonen befragt. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte nahe des Fluchtweges aufgefunden werden. Diese wird jetzt spurentechnisch untersucht.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter. Mit einem Helikopter, einer Drohne und Spürhunden durchkämmten die Beamten das Gebiet. Ohne Erfolg.

Am Nachmittag stellt sich der Täter !

Im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen rief der Gesuchte um am Nachmittag um 15.48 Uhr bei der Polizei an und teilte seinen aktuellen Aufenthaltsort in Altenessen-Süd mit. Er konnte kurze Zeit später an der Haltestelle Ellernplatz ohne Gegenwehr festgenommen werden.

In Absprache mit der zuständigen Staatsanwältin Frau Erl ist beabsichtigt, den Beschuldigten am morgigen Tag dem zuständigen Haftrichter vorzuführen.(pg, kv, js)