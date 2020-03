Essen: Frau mit dem Coronavirus infiziert – „Ich befürchte,...“

Essen. In Essen ist bereits eine Frau (†89) an dem Coronavirus gestorben, ein weiterer Mann ist im Kreis Heinsberg gestorben. Mittlerweile gibt es knapp 600 Infektionen alleine in NRW. Und die Zahlen steigen stündlich.

Nun hat eine Frau aus Essen, die als eine von sechs positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in der Stadt lebt, gegenüber der WAZerzählt, wie schlimm das Leben in Quarantäne wirklich ist.

Die 26-Jährige arbeitet im Pflegedienst, lebt seit einer Woche isoliert von der Außenwelt. Besonders das Alleinsein mache ihr zu schaffen, aber auch die Reaktion der Ämter auf ihre Lage.

Müll wird nicht abgeholt, Gesundheitsamt ist überfordert

Zum Beispiel habe man ihr versprochen, dass jemand ihren Müll abholen komme, denn nicht einmal dafür darf die Frau das Haus verlassen. Bisher sei niemand gekommen, der Geruch werde langsam unangenehm.

Auch die Kommunikation mit den Betroffenen durch das Gesundheitsamt sei dürftig. Zwar seien alle Mitarbeiter nett und hilfsbereit, allerdings wirken sie überfordert.

Essenerin glaubt, dass Stadt mit größerer Lage überfordert wäre

Die 26-Jährige stellt sich unter anderem die Frage, was passieren würde, wenn in Essen eine drei- bis vierstellige Zahl von Fällen bekannt wäre. „Ich befürchte, dann würde das System vermutlich explodieren.“

Am Dienstag reagierte die Stadt Essen öffentlich auf den Artikel in der WAZ. Auf der Homepage heißt es in einer Stellungnahme: „Der Austausch mit dem Gesundheitsamt der Stadt Essen entspricht nicht der Sicht der Stadt Essen. Sowohl mit der Patientin als auch dem Umfeld gibt und gab es einen intensiven telefonischen Austausch. Die Pflegedienstmitarbeiterin ist ausführlich über die Einhaltung der Quarantäne informiert worden. Auch auf den täglichen Austausch mit dem Gesundheitsamt wurde die Patientin hingewiesen.“

