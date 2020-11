Essen: Eine Frau war am Hbf unterwegs und alarmierte deswegen die Polizei. (Symbolbild)

Essen: Frau ist am Hbf unterwegs – doch deswegen ruft sie plötzlich die Polizei

Essen. In Essen ist es zu einem sehr unschönen Vorfall gekommen.

Eine Dortmunderin war am Haupthbahnhof in Essen unterwegs – wegen eines Vorfalls wandte sie sich an die Polizei.

Essen: Frau alarmierte deswegen die Polizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignet sich der Vorfall am Freitagmorgen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Eine Dortmunderin, welche eine niederländische Staatsangehörigkeit besitzt, informierte die Bundespolizei gegen 9.00 Uhr, dass sie von einem unbekannten Mann rassistisch beleidigt worden sei. Sie habe den Mann zur Rede gestellt, dadurch sei es aber auch nicht besser geworden.

Essen: Mann beleidigt Frau rassistisch

Als sie den Unbekannten angesprochen habe, hätte dieser sie erneut rassistisch beleidigt und auch noch in ihre Richtung ausgespuckt. Die Bundespolizei machte sich zusammen mit der 52-Jährigen auf die Suche nach dem beschuldigten Mann.

Tatsächlich konnten sie ihn nach am Hauptbahnhof in Essen ermitteln und auf die Vorwürfe ansprechen. Der Essener stritt allerdings alles ab.

Essen: Mann bestreitet Vorwürfe – doch dann passiert DAS

Womit der Mann wohl nicht gerechnet hatte, war, dass sich während der Aufnahme des Sachverhalts zwei unabhängige Zeugen bei der Polizei meldeten. Diese bestätigten die Angaben der Frau.

Essen: Zusammen mit der Dortmunderin suchte die Polizei nach dem Beschuldigten. (Symbolbild) Foto: imago images / Udo Gottschalk

Bei dem Mann handelte es sich keineswegs um einen Unbekannten. Er war bereits allein bei der Bundespolizei neun mal aktenkundig geworden. Nun wird wohl ein weiteres Mal dazukommen. Gegen den Essener wurde ein Strafverfahren wegen wegen Beleidigung und Volksverhetzung eingeleitet, so die Bundespolizei.