Eine Frau spaziert an einer Kult-Kneipe in Essen vorbei und traut ihren Augen kaum... (Symbolbild)

Essen: Frau geht an Kultkneipe vorbei – der Anblick schockiert sie

Essen. Nach den Lockerungen der Corona-Regeln kehrt bei den Menschen in Essen anscheinend die Partylaune zurück.

Davon berichtet eine Frau, die am Samstagabend durch das Ausgehviertel Essen-Rüttenscheid spaziert ist. Dort macht sie eine Beobachtung, die ihr selbst regelrecht die Lust am Feiern verdirbt...

Essen: Frau spaziert Samstagnacht durch Rüttenscheid – dabei macht sie eine erschreckende Entdeckung

Verwundert nimmt sie gegen 2 Uhr in der Nacht die Menschentraube vor der Kneipe „Drehscheibe“ des Schlagerstars René Pascal zur Kenntnis. Als sie das Lokal mit ihren Freundinnen betritt, spitzt sich die Situation weiter zu: „Volle Hütte. Keine Ermahnung vom Personal, kein Abstand und keine Hygienevorkehrung.“

Sie selbst, ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz, sei von den übrigen Gästen „ganz verwundert angesehen“ worden, erinnert sich die Essenerin. „Da hat man sich schon schlecht gefühlt, dass man es richtig macht!“

Die Drehscheibe ist ein Kult-Lokal in Essn. Foto: privat

Das Personal habe zudem die zu eng feiernden Gäste nicht auf die Corona-Regeln hingewiesen. Gaststätteninhaber und Schlagersänger René Pascal soll den Feiernden mit einem Livesong noch mehr eingeheizt haben. Das Fazit der Essenerin: „Das Ganze kam einem eher vor wie ein Tanzlokal.“

Inhaber der „Drehscheibe“ von Gästeansturm überrascht

Nimmt die Essener Kult-Kneipe die Anti-Corona-Maßnahmen nicht ernst genug? Wenn es nach Norbert Fryer, dem Manager von Inhaber und Schlagersänger René Pascal geht, stimme das so nicht. Vielmehr sei man an diesem Tag „von einer Situation überrascht worden, wie es sie seit Schließung wegen Corona nicht gab.“

Die Kult-Kneipe „Drehscheibe“ in Essen:

Die „Drehscheibe“ findest du im Ausgeh-Viertel Rüttenscheid an der Alfredstraße 21

Seit 1993 ist die Kneipe ein beliebtes Lokal

Der Inhaber René Pascal ist als Schlagersänger bekannt

Das bedeutet: Seit der Wiedereröffnung nach der Krise sei in der „Drehscheibe“ wie in vielen anderen Lokalen extrem wenig los, gegen Mitternacht sollen sich etwa zehn Gäste in der Kneipe aufgehalten haben. „Es sah alles nach einem 'gewohnt schlechten' Corona-Abend aus“, berichtet Fryer.

Schlagersänger René Pascal betreibt in Essen die „Drehscheibe“. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Bis plötzlich ein regelrechter Ansturm die „Drehscheibe“ bevölkerte. „Wir waren völlig überrascht von der Situation und wurden regelrecht überrollt. Zugegebenermaßen waren wir auf eine solch hohe Gästezahl nicht vorbereitet“, gibt Fryer zu.

So reagierte das Lokal auf den Gästeansturm

Man habe die Anwesenden zwar auf die Corona-Regeln hingewiesen und keine weiteren Besucher mehr in das Lokal gelassen, Fryer selbst habe dabei mitgeholfen. Doch nicht alle hätten verständnisvoll reagiert.

Das Problem: Die Menschen feierten nun nicht in, sondern vor der „Drehscheibe“. Weil die Anwesenden sich am nahegelegenen Kiosk mit kühlen Getränke versorgt haben, wurde es vor der Tür „immer lustiger und damit leider auch lauter“.

Vor der Drehscheibe in Essen herrschte laut der Essenerin reger Betrieb. Foto: privat

René Pascal als Inhaber der „Drehscheibe“ habe wegen der unübersichtlichen Situation entschieden, die Kneipe für den Rest der Nacht dicht zu machen.

Für die Zukunft verspricht er, den Einlass durch einen Mitarbeiter regeln zu lassen. „Wir entschuldigen uns bei unseren Gästen, die dann ebenfalls von den vielen Menschen überrascht wurden und geloben Besserung“, sagt Fryer.

Ob die entrüstete Essenerin die Kneipe während der Krise noch einmal besuchen wird, steht für sie noch nicht fest. (vh)