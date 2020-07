Essen: Frau betritt Spielplatz und traut ihren Augen nicht – „Ich bin schockiert“

Essen. Ein entspannter Abendspaziergang mit dem Hund endete für eine Frau in Essen mit einer erschreckenden Entdeckung.

Als sie mit ihrem Vierbeiner am Spielplatz neben der Kita Antonius Abbas in Essen-Schönebeck ankam, machte ihr Hund plötzlich Halt – und es war nur einem Zufall zu verdanken, dass sie an einem Schild einen grell-orangenen Warnhinweis entdeckte.

Essen: Frau macht Schock-Entdeckung auf Kinderspielplatz

„Vorsicht!“, hieß es auf dem Aufkleber, auf den auch ein Totenkopfsymbol gedruckt war. „Hier wurden Ratten-Mäuseköder ausgelegt. Kinder und Haustiere fernhalten!“ Giftköder auf einem Kinderspielplatz?

„Ich bin total schockiert“, schreibt die Frau am Freitagabend in die Facebook-Gruppe „Hunde in Essen“. „Passt bitte auf Eure Hunde und Kinder auf!“

Der Warnhinweis auf dem Spielplatz in Essen-Schönebeck. Foto: Facebook

Die Giftköder selbst habe sie nicht gesehen, sie habe nur das Warnschild fotografiert. „Ich habe die Leute warnen wollen, weil so viele kleine Kinder über den Spielplatz müssen, um in den Kindergarten zu kommen“, erklärt die besorgte Essenerin. „Nicht, dass die Kleinen die Boxen ausleeren und etwas passiert. Denn man führt ja als Eltern auch mal ein Gespräch und achtet dann leider nicht darauf.“

------------------------------------

Mehr Nachrichten aus Essen:

-------------------------------------

Wäre ihr Hund nicht zufällig dort stehen geblieben, hätte sie den kleinen Aufkleber gar nicht wahrgenommen und wäre sich keiner Gefahr bewusst gewesen. Bleibt zu hoffen, dass Hundehaltern und Eltern der kleine orangene Aufkleber möglichst schnell ins Auge springt. (at)