Essen: Frau bestellt Putzfrau im Internet – sie wird es bitter bereuen

In Essen hat eine Frau, die sich eine Putzhilfe aus dem Internet bestellte, eine böse Überraschung erlebt. (Symbolfoto)

Essen. Diese Putzfrau war nicht ganz sauber!

In Essen wollte eine Frau nur eine gereinigte Wohnung – stattdessen erlebte sie eine böse Überraschung.

Essen: Putzfrau hebelt Tresor auf

Es war der erste Arbeitstag der Reinigungskraft „Frau Illic“ in Essen-Kettwig: Am Montagvormittag putzte die Frau in der Wohnung einer 89-Jährigen Essenerin, währenddessen deren Sohn ebenfalls im Haus war.

Die Frau hinterließ dabei laut Mutter und Sohn einen sehr netten und höflichen Eindruck. Aus diesem Grund schöpfte die Seniorin auch keinen Verdacht, als „Frau Illic“ am Nachmittag erneut vor ihrer Haustür stand.

+++ Coronavirus in NRW: Riesen-Ansturm bei Ikea – Mitarbeiter sehen sich gezwungen, ... ++ Laschet will offene Grenzen +++

Diese gab an, ihr Armband verloren zu haben, verschaffte sich so Zugang zu der Wohnung – doch statt zu suchen, hebelte die Unbekannte den Wandtresor der älteren Frau auf. Deren Sohn war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus.

Frau erbeutet dreistelligen Bargeld-Betrag

Die sogenannte „Frau Illic“ klaute das komplette Bargeld in dreistelliger Höhe aus dem Tresor der 89-Jährigen. Jetzt fahndet die Polizei nach der Frau, deren Leistungen als Reinigungskraft in einem Verkaufsportal im Internet ausgeschrieben sind.

Die Tatverdächtige ist geschätzt etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie hat schwarze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und eine leicht korpulente Figur.

---------------------------------------------

Mehr Themen aus der Region:

--------------------------------------------

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu der Frau geben können, oder im entsprechenden Tatortbereich in Essen-Kettwig an der Freiligrathstraße/Gustavstraße/Hauptstraße und Wilhelmstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise an das Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen unter 0201 - 829-0. (kv)