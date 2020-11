Essen: Frau angefahren und abgehauen – als die Polizei den Täter findet, ist sie schockiert

Der Polizei in Essen ist ein Unfallflüchtiger ins Netz gegangen. (Symbolbild)

Essen. In Essen hat am Montagmorgen ein Einsatz der Polizei für Aufsehen gesorgt.

Denn die Polizisten aus Essen waren zunächst wegen einer Unfallflucht rausgerufen worden, nachdem eine Frau (58) beinahe von einem Auto überfahren worden war. Der Fahrer sei einfach abgehauen. Sie beschrieb ihn als kleinen Mann, der gerade mal so über das Lenkrad schauen konnte.

In Essen hatte die Polizei einen kuriosen Fall zu lösen

Er habe einen schwarzen Wagen mit roten Kennzeichen daran gefahren und sei in Richtung Bochum geflüchtet. Auf der Bochumer Landstraße rammte der flüchtige Fahrer kurz darauf ein neben ihm fahrendes Auto und prallte später auch gegen andere geparkte Fahrzeuge. Auch von diesen Unfallorten flüchtete er in einer äußerst unsicheren Fahrweise, so die Polizei.

Kurz danach konnte die Polizei den schwer beschädigten Unfallwagen finden. Dieser hatte dem ersten Eindruck der Beamten nach gefälschte Nummernschilder, der Fahrer war bereits entkommen.

Schock für Polizisten als sie Fahrer ermitteln

Doch dann folgte der Schock für die Polizisten. Als sie den Fahrer endlich ausfindig machen konnten, stellten sie fest, dass es sich um einen neunjährigen Jungen handelte.

Er war in der Nähe des Wagens mit seinem Bruder (24) und seiner Mutter (42) zu Fuß unterwegs und gab die Tat sofort zu.

Er habe sich den Autoschlüssel aus der Jackentasche seines großen Bruders genommen und wollte mit dem Wagen durch Essen fahren.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Junge hätte eigentlich in der Schule sein müssen

Wieso allerdings gefälschte Kennzeichen an dem Wagen angebracht waren und wieso der Junge am Montagmorgen nicht in der Schule war, das muss die Polizei nun noch ermitteln. (fb)