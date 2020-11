Essen: Frau wird bei DIESEM Anblick auf der Straße stinksauer – „Das kann doch nicht dein Ernst sein!!!“

Essen. Eine Sache bringt den Menschen in Essen derzeit so richtig auf die Palme. Das zeigt der Vorfall einer Frau, die bei einem Anblick auf der Straße stinksauer wurde. „Das kann doch nicht dein Ernst sein!!!“, wettert sie in der Facebook-Gruppe „Du weiss, dat Du aus Essen komms, wenn ...“.

Was war passiert?

Essen: Frau stinksauer bei Anblick auf Straße

Wer in Essen unterwegs ist, der kann durchaus in Wut geraten. So auch eine Frau, die in Borbeck-Mitte unterwegs war. „Also langsam bin ich echt sauer!“, schreibt sie. Denn: „Ich fahre seit zwei Wochen mit 'ner vollen Landung Altpapier durch die Gegend und kann es nirgendwo reinschmeißen, weil es überall SO aussieht!“

Auf einem Foto, das die Frau veröffentlichte, sind mehrere Altpapier-Container zu sehen, aus denen Altpapier bereits aus der Öffnung herausragt. Zudem hat sich daneben haufenweise weiteres Altpapier angesammelt, welches in der Höhe sogar die Container übertrumpft. Die Frau schreibt schließlich wutgeladen: „Andere hätten es wahrscheinlich schon längst einfach dazu gepfeffert! Liebe Stadt Essen....das kann doch nicht dein Ernst sein!!!“.

+++ Essen: Mann läuft durch die Innenstadt – als er das sieht, ist er fassungslos! „Traurig, traurig“ +++

Und, dass die Altpapier-Container in Borbeck-Mitte tatsächlich nicht die einzigen überfüllten Container in Essen sind, bestätigen andere Facebook-Nutzer. Sie schreiben zum Beispiel:

„Heßlerstraße ist auch Schon lange voll. Wie soll man Ordnung halten, wenn nichts geleert wird. Es ist so traurig von der EBE. Es gibt keine Laubsäcke und die Container werden nicht geleert. Aber die Bürger sollen mithelfen die Stadt sauber zu halten. Wie???“

„Ich sehe sehr viele Firmenautos, die ihr Verpackungsmaterial in den Altpapiercontainer entsorgen. Horster Straße.“

„Ist hier bei uns in Bergerhausen aber auch nicht anders. Kurz nachdem die EBE die Container geleert hat, fahren Heerscharen von Firmentransportern vor und verteilen ihren Papier- und sonstigen -müll auf die einzelnen Container-Standorte...“

„In Holsterhausen sieht es auch so aus. Liegt aber auch daran, dass wenn überhaupt nur die Container geleert werden und die Pappe nebenan stehen bleibt.“

Essen: Die Frau wurde bei dem Anblick der überfüllten Altpapier-Container stinksauer. Foto: Désirée Weinert

EBE sind Umstände bekannt

Eine Nachfrage von DER WESTEN bei den Entsorgungsbetrieben Essen (EBE) ergab, dass das vermehrte Aufkommen von Altpapiermüll den EBE bekannt ist. Die Altpapier-Container würden je nach Standort bis zu dreimal pro Woche geleert, erklärte Pressesprecherin Bettina Hellenkamp. Weiter heißt es: „Um die Zunahme an Kartonagen – bedingt durch Corona und den gestiegenen Versandhandel – aufzufangen, wird die EBE als Sofortmaßnahme am Samstag, 7.11., eine Zusatzschicht für die Leerung der Depotcontainer fahren. Dadurch soll sich die Situation, die sich aufgrund von verschiedenen Faktoren zugespitzt hat, entspannen.“

Als mittelfristige und langfristige Lösung und als Reaktion auf das steigende Aufkommen von Papiermüll plane die EBE dann die Umstellung der Betriebsabläufe. Mit veränderter Logistik und der Aufstockung sowie mehrfachen Leerungen solle die Abfuhr der Container für Altpapier optimiert werden. Dabei habe die EBE auch eine Bitte an die Bürger: „Da es sich oftmals um sehr sperrige Kartonage handelt, bitten wir darum, die Kartons vor dem Einwurf zu zerreißen und flach zu drücken. Dadurch kann der Raum der Depotcontainer optimal genutzt werden“, so Hellenkamp. Somit sollte der Ärger um das hohe Aufkommen von Papiermüll bald ein Ende haben.