In Essen brach in einer Lagerhalle ein Feuer aus.

Essen: Flammen in einer Lagerhalle! Feuerwehr mit zwei Löschzügen in Kray

Großbrand in Essen! Am Freitagabend kam hohen Flammen in einer Lagerhalle auf der Kleine Schönscheidstraße in Essen-Kray.

Um 17.40 Uhr wurde die Feuerwehr Essen alarmiert, die mit einem Löschzug ausrückte. Sieben Minuten später forderten die Männer vor Ort einen weiteren Löschzug an.

Essen: Feuer unter Kontrolle

In einer Lagerhalle, in der Pkw-Reifen und Gasflaschen standen, brachen die Flammen aus. Wie die Feuerwehr Essen auf Anfrage von DER WESTEN mitteilt, sei das Feuer mittlerweile unter Kontrolle.

Bisher gibt es keine Meldung von verletzten Personen. Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist noch unklar. (ldi)