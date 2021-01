Essen. Vor etwa eineinhalb Wochen starteten die ersten Corona-Impfungen in der EU und in Deutschland. Impfstoffe gelten als große Hoffnung bei vielen Menschen wie auch in der Politik. Dennoch gibt es auch Stimmen, die in Bezug auf den neuartigen Impfstoff Verunsicherung und Angst verspüren.

Ein Fitnessstudio-Besitzer aus Essen will Corona-Geimpfte deshalb angeblich ausschließen und hat eine wirre Behauptung verbreitet.

Essen: Fitnessstudio-Besitzer will Corona-Geimpfte angeblich ausschließen und verbreitet wirre Behauptung

Die Fitnessstudios sind wegen des Lockdowns zwar bereits seit Anfang November geschlossen, dennoch ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder öffnen dürfen. Der Fitnessstudio-Besitzer Thomas Lohley von CrossFit Kettwig in Essen will derweil angeblich keine Corona-Geimpften mehr den Zutritt zu seinem Studio erlauben, wenn dieses wieder seine Türen öffnen wird.

+++ Doc Caro aus Essen bekommt Morddrohungen – Oberärztin des Klinikums geschockt +++

Auf seiner Instagram-Seite schreibt das Fitnessstudio: „Geimpfte Personen eingeschränkter Zutritt“. Dazu veröffentlichte es ein Bild einer Spritze mit der Aufschrift „Impfstoff“, welches durch ein kleines Bild ergänzt wird. Darauf ist ein Männchen in einem durchgestrichenen, roten Kreis zu sehen, welches die Handfläche nach vorne ausstreckt und ein Stopp symbolisiert. Darunter ist geschrieben: „Beschränkter Zutritt für betriebsfremde Personen.“

Derzeit stehen Fitnessstudios wie auch das in Essen wegen des Lockdowns still. (Symbolbild) Foto: imago images / CTK Photo

Weiter erklärt CrossFit Kettwig: „Verehrte Interessenten und Athleten und alle diejenigen, die bei uns mit CrossFit starten möchten: (...) Wir müssen uns, aber vor allem unsere Mitglieder schützen. Aus diesem Grunde bitten wir als weltweit erste Fitness-Institution, geimpfte Personen eine Weile Abstand von unseren gesunden und ungeimpften Mitgliedern zu halten.“

„Wir verweisen auch darauf, das SARS-Covid-19 zwar schwere Verläufe, bis hin zum Tode führen kann und bitten solidarisch denen, die mit der größten Angst leben, oder ältere und gebrechliche den Vortritt zu lassen.“ Geimpften Mitgliedern würde das Fitnessstudio daher empfehlen, eine sechswöchige bis dreimonatige Trainingspause einzulegen. Nach Vorlage des Impfpasses würde CrossFit Kettwig die Kosten für andauernde Trainingspause übernehmen, heißt es weiter. Und abschließend erklärt das Fitnessstudio noch: „Natürlich nur so lange, bis Transparenz herrscht und wir wissen, was der Impfstoff wirklich kann – oder nicht.“

Verbraucherzentrale: „Benachteiligung unzulässig“ - Fitnessstudio-Betreiber rudert zurück

Dabei handelt es sich um keine gewöhnliche Maßnahme eines Fitnessstudios, zumal offiziell keine gravierenden Nebenwirkungen oder Nachteile durch die Corona-Impfung bekannt sind. Und so bestätigt auch Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW gegenüber DER WESTEN, „dass dieses Vorgehen äußerst ungewöhnlich ist.“

Denn: „Aufgrund der Vertragsfreiheit können in Deutschland Verträge grundsätzlich frei geschlossen werden. Einschränkungen finden sich beispielsweise im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Danach sind Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität grundsätzlich unzulässig.“ Unter bestimmten Voraussetzungen seien Benachteiligungen zulässig. Die Corona-Impfung falle jedoch nicht darunter – „zumindest derzeit nicht“, ergänzt Husemann.

------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------

Und sie führt fort: „Derzeit sind keine gravierenden Nachteile der Corona-Impfung bekannt. (...) So wie ich es verstanden habe, ist derzeit jedoch unklar, ob sie (Geimpfte) nach der Impfung dennoch Träger des Virus' sein können. Dies kann aber auch theoretisch jeder andere Ungeimpfte sein, der einen asymptomatischen Verlauf hat. Es spricht daher viel dafür, dass in bestehenden Vertragsverhältnissen eine derartige Anpassung nicht gefordert werden kann.“

------------------------

Mehr News:

Hund in Essen: Familie geht mit ihrem Vierbeiner spazieren – dann bekommen sie einen Schock

Bewegungsradius in NRW: 15 km von deinem Wohnort – so weit dürftest du dann noch gehen

NRW: Verbot droht! DAS darfst du vielleicht bald in deinem eigenen Garten nicht mehr machen

------------------------

Auf Nachfrage von DER WESTEN erklärt der Fitnessstudio-Besitzer Thomas Lohley schließlich, dass es sich bei dem Instagram-Post um einen „ironisch gemeinten Post“ gehandelt habe. „Wir wollten darauf hinweisen, dass in unseren Augen die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften bei der Wahrnehmung von Alltagsgeschäften willkürlich und rechtswidrig ist. Wenn man Ungeimpfte benachteiligen wollte, sollten beziehungsweise könnte unserer Auffassung nach die Privatwirtschaft ebenso gut auch gezielt Ungeimpfte ansprechen und Geimpfte benachteiligen. Eine solche Zwei­klas­sen­ge­sell­schaft ist in unseren Augen ungerecht. Und wir wollten vor einer derartigen Entwicklung eindringlich warnen!“, erklärt Lohley seine Beweggründe.

Rat für Corona-Geimpfte

Wenn geimpfte Personen dennoch einem Fitnessstudio verwiesen werden, rät Husemann: „Sollte der Fall auftreten, sollten benachteiligte Personen darlegen, dass sie nicht ansteckender sein dürften als Personen mit symptomatischen Verlauf und es daher keinen Grund gibt, den Besuch des Fitnessstudios zu untersagen. Sollte dies dennoch verweigert werden, sollte der Beitrag für die Zeit des Betretungsverbots nicht weiter bezahlt werden.“