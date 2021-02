Essen: Lkw mitten auf der Rü abgebrannt!

Essen. Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr in Essen!

Am Dienstagmorgen sind die Einsatzkräfte in Essen zu einem Lkw-Brand gerufen worden. In Höhe der Christophstraße hat der Lastwagen mitten auf der Rü in Flammen gestanden!

Essen: Mitten auf der Rü! Lkw steht in Flammen

Als die ersten Feuerwehrleute eingetroffen sind, hat die Fahrerkabine in voller Ausdehnung gebrannt. Glücklicherweise ist der Fahrer nicht im Lkw gewesen, ist deshalb unverletzt geblieben.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Die Rüttenscheider Straße ist für die Zeit der Löscharbeiten komplett gesperrt worden. Noch ist unklar, was die Brandursache gewesen sein könnte. (mg)

