Mysteriöse Brandserie in Essen: Polizei jagt Feuerteufel

In der Nacht von Samstag (8. November) auf Sonntag (9. November) ereignete sich in Essen eine mysteriöse Brandserie. Zahlreiche Feuer wurden in Essen gelegt – hauptsächlich im Norden der Stadt, aber auch andere Stadtteile waren betroffen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um den Verursacher ausfindig zu machen.

Das erste Feuer brach in Essen-Bedingrade aus. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 23:37 Uhr brannte ein Mülleimer in der Frintroper Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise zügig löschen. Kurze Zeit später, um 23:57 Uhr, wurde ein weiteres Feuer im Stadtteil Bredeney gemeldet. Ein Mülleimer auf dem Parkplatz am Regattaturm stand in Flammen und wurde ebenfalls schnell gelöscht.

Essen: Flammen waren bereits aus weiter Entfernung zusehen

Nur wenige Minuten danach, um 0:10 Uhr, berichtete die Feuerwehr von einem Papierkorbbrand im Ostviertel von Essen, der ebenfalls gelöscht werden konnte. Jedoch brach dann ein Feuer in der Inselstraße in Altenessen-Süd aus. Der Einsatz um 0:34 Uhr gestaltete sich deutlich umfangreicher für die Feuerwehr.

Das Feuer war nämlich auf dem Innenhof eines Gewerbeobjektes ausgebrochen und hatte sich bereits ausgebreitet. Die Feuerwehr Essen berichtet, dass die Flammen aus weiter Entfernung sichtbar waren und das Feuer sogar drohte, auf eine angrenzende Werkstatt überzugreifen. Um die Ausbreitung zu verhindern und das Feuer zu löschen, waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Glücklicherweise wurden bei der Löschung keine Personen verletzt. Damit war die Brandserie in Essen jedoch noch lange nicht vorbei: Um 01:00 Uhr brannten in der Krablerstraße in Altenessen-Süd gleich mehrere Mülleimer. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es sich ausbreiten konnte.

Anwohner des Hauses mussten evakuiert werden

Der nächste Großeinsatz begann nur zwölf Minuten später – erneut in Altenessen-Süd. Die Polizei meldete eine Rauchentwicklung in einem Kellerraum eines Hauses in der Altenessener Straße. Beim Eintreffen der Feuerwehr Essen war der Treppenraum des Mehrfamilienhauses bereits stark verraucht. Alle Anwohner mussten sofort evakuiert werden. 22 Anwohner wurden vor Ort untersucht – glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller löschen, musste das Gebäude jedoch vom Stromnetz trennen. Während die meisten Anwohner bei Verwandten und Freunden untergebracht wurden, mussten zehn Bewohner die Nacht in einer Notunterkunft verbringen. Der Einsatz dauerte bis 4:00 Uhr morgens an.

Etwa eine Stunde später, um 02:35 Uhr, wurde die Feuerwehr Essen erneut alarmiert, um einen brennenden Müllcontainer in Nothofsbusch im Stadtteil Stoppenberg zu löschen. Nur zehn Minuten später fing auf der Inselstraße in Altenessen-Süd ein Pkw auf dem Hinterhof einer Kfz-Werkstatt Feuer. Mithilfe von Schaummitteln konnten die Flammen gelöscht werden. Das letzte Feuer wurde am Sonntagmorgen um 8:35 Uhr gemeldet. Im Treppenraum eines Gebäudes in der Vereinsstraße im Stadtkern wurde eine brennende Flüssigkeit entdeckt. Als die Feuerwehr Essen eintraf, war das Feuer jedoch bereits erloschen.

Glücklicherweise wurde bei der Serie von Bränden keine einzige Person verletzt – zahlreiche Anwohner waren jedoch betroffen und mussten vorübergehend evakuiert werden. Die Polizei Essen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die Ursachen hinter den verschiedenen Feuern.