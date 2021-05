Essen: Böse Überraschung für Anwohner aus heiterem Himmel – Die Feuerwehr braucht Verstärkung

Ihren Pfingstmontag hatten sich diese Anwohner aus Essen sicherlich auch ganz anders vorgestellt. Bereits in den Morgenstunden mussten sie eine bittere Überraschung erleben.

Ein Wasserrohrbruch hat im Bereich Gerlingstraße / Ecke Goldschmidtstraße in Essen für mehrere vollgelaufene Keller gesorgt.

Nicht nur für die Häuser der Straße hatte das erhebliche Folgen.

Essen: Wegen eines Rohrbruchs - mehrere Keller voll mit Wasser

Wie die Feuerwehr aus Essen berichtet, hat es am Morgen des Pfingstmontags einen schlimmen Wasserrohrbruch im Kreuzungsbereich gegeben, infolge dessen auch mehrere Keller im betroffenen Gebiet mit Wasser vollgelaufen sein sollen.

Gegen kurz nach halb sieben wurde die Leitstelle der Feuerwehr Essen durch die Leitstelle der Polizei über den Vorfall informiert.

Daraufhin wurde unverzüglich ein Löschfahrzeug zur Einsatzstelle geschickt.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Die Feuerwehr aus Essen nahm den gesamten Bereich der Gerlingstraße / Ecke Goldschmidtstraße genaustens unter die Lupe und musste feststellen, dass eine 200 Millimeter Wasserleitung geplatzt.

In ganzen vier Häusern wurden die Keller dabei teilweise bis zur Decke mit Wasser beflutet.

Essen: Feuerwehr muss Bereich sperren – Rohrbruch sorgt für Chaos auf der ganzen Straße

Da die Folgen des Rohrbruchs erheblich größer ausfielen als von der Feuerwehr Essen zunächst erwartet wurde, musste ein zusätzliches Löschfahrzeug mit weiteren Tauchpumpen nachgefordert werden.

Insgesamt kamen vier Tauchpumpen (Wasserlieferung je 800 l/min) in der Gerlingstraße zum Einsatz.

Der gesamte Bereich musste weiträumig abgesperrt werden, da der Kreuzungsbereich großflächig unterspült worden war und es bereits zu Absackungen der Fahrbahndecke gekommen war.

Essen: Die Feuerwehr musste die komplette Straße sperren. Foto: Feuerwehr Essen

Durch die Stadtwerke Essen konnte die betroffene Wasserleitung abgestellt und mit Schlamm bedeckten Straßen gereinigt werden.

Gegen zehn Uhr morgens war der Einsatz dann endlich beendet. Der Schock wird bei den Anwohnern aus Essen vermutlich dennoch den Rest des Tages tief sitzen. (ots/mkx)

