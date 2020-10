Essen: Brand zerstört Wohnhaus – heikle Situation vor Ort

In der Nacht brannte in Essen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Essen (NRW) hatten Glück im Unglück!

In der vergangenen Nacht brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Essen-Heisingen. Die Flammen waren in der Dunkelheit bereits von Weitem zu erkennen. Eine Bewohnerin des Hauses hatte mit einem Nachbarn dabei einen großen Schutzengel. Für sie hätte das Feuer auch einen tragischen Ausgang nehmen können.

Essen: Brand zerstört Wohnhaus

Der Brand breitete sich in kürzester Zeit auf dem Spitzboden des etwa 30 Meter breiten Gebäudes aus den 1960er Jahren aus. Hausbewohner hatten zunächst einen lauten Knall gehört, wie die Feuerwehr Essen mitteilte.

Mehrere Rauchmelder wurden ausgelöst, die Anwohner schreckten aus den Betten. Ein Mieter klingelte und klopfte an die Türen seiner Nachbarn, um diese vor dem Feuer zu warnen.

Essen: Mieter rettet ältere Dame

Geistesgegenwärtig schlug er sogar die Tür einer älteren hörgeschädigten Bewohnerin auf und brachte diese in Sicherheit. Sie hatte die Rauchmelder offenbar nicht wahrgenommen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr Essen gelang es wenig später über zwei Drehleitern das Feuer zu löschen.

Die Feuerwehr Essen konnte den Brand am Morgen löschen. (Symbolbild) Foto: imago images / Seeliger

Verletzt wurde, auch durch den Einsatz des aufmerksamen Mieters, niemand. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten, Freunden und in einem Hotel unter.

Der Einsatz dauerte insgesamt viereinhalb Stunden. Die Brandursache in derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mia)