Essen: Feuerwehr-Großeinsatz! Mann (90) stirbt bei Brand in Wohnung

Essen. Schrecklicher Brand in Essen! Am Sonntagnachmittag kam ein Mann (90) bei einem Feuer in seiner Wohnung ums Leben.

In der Brigittastraße in Essen-Rüttenscheid schlug ein Heimrauchmelder am Nachmittag an. Als die Rettungskräfte in der Straße eintrafen, konnten sie schon eine leichte Rauchentwicklung sehen.

Essen: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Die Anwohner teilten der Feuerwehr mit, dass der 90-Jährige Mann, der in der Wohnung im vierten Obergeschoss wohnte, vermisst werde. Die Einsatzkräfte stürmten in das Haus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu seiner Wohnung.

Dort fanden sie den vermissten 90-Jährigen. Sie brachten ihn hinaus und versuchten ihn wiederzubeleben - vergeblich. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Das eigentliche Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden. Ein Rauchschutzvorhang wurde in die Tür gehängt, damit sich der Rauch nicht auch noch in die anderen Wohnungen verbreite.

Nach dem Lüften konnten die anderen Wohnungen wieder betreten werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (js)