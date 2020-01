Essen: Feuerwehr eilt zu Einsatz – und entdeckt eine tote Frau in der Wohnung

Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend eine tote Frau in ihrer Wohnung entdeckt.

Essen. Sie wurde wegen eines brennenden Kochtopfs zu einem Mehrfamilienhaus in Essen gerufen – doch vor Ort machte die Feuerwehr Essen einen schrecklichen Fund: in der Wohnung lag eine tote Frau!

Essen: Nachbarn riefen Feuerwehr

Der Rauchmelder hatte am Donnerstag gegen 18.50 Uhr in der Wohnung in der Langenbergerstraße in Essen Alarm geschlagen, aufmerksame Nachbarn riefen die Feuerwehr.

Diese entdeckte die leblose Frau in ihrer Wohnung. Mehrere Wiederbelebungsversuche scheiterten. Nach Informationen von DER WESTEN soll die Tote 60 Jahre alt sein.

Essen: DAS hatte den Rauchmelder ausgelöst

Laut eines Feuerwehrsprechers war am Einsatzort kein Feuer ausgebrochen, es gab nichts zu löschen. Ein Kochtopf auf einem eingeschalteten Herd hatte für Qualm gesorgt.

Die Todesursache der Frau ist unklar, so der Sprecher: „Ob sie durch den Rauch gestorben ist oder es zuvor einen medizinischen Notfall gab, wissen wir nicht.“

Etwa 20 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Mit Hilfe von Lüftern hat die Feuerwehr die Wohnung und das Haus entraucht. Zu den Todesumständen der Essenerin ermittelt die Kriminalpolizei. (kv)