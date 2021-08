Tragischer Vorfall bei einem Feuerwehreinsatz in Essen! (Symbolbild)

Essen: Wohnung steht in Flammen – für zwei Tiere kommt jede Hilfe zu spät

Essen. Trauriger Vorfall bei einem Feuerwehr-Einsatz in Essen!

Am Sonntagmorgen war die Feuerwehr zu einem Wohnhaus auf der Riphorster Straße in Essen-Dellwig ausgerückt, weil dort dunkler Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss stieg. Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte, kam für zwei Tiere in der Wohnung jede Hilfe zu spät.

Essen: Wohnungsbrand in Dellwig

Weil die Nachbarn nicht sicher sagen konnten, ob sich noch Personen in der Erdgeschosswohnung befanden, schickten die Einsatzkräfte sofort Trupps unter Atemschutz in die Räumlichkeiten und das Treppenhaus. Schnell stellten die Retter fest, dass das Feuer in der Küche der Wohnung ausgebrochen war.

Glücklicherweise befanden sich keine Menschen mehr in der Brandwohnung – und auch alle Nachbarn konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie retten.

Den Brand selbst hatten die Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle. Dennoch machten die Einsatzkräfte einen traurigen Fund in der Brandwohnung.

Zwei Katzen sterben bei Wohnungsbrand

Zwei Katzen, die sich in der Wohnung befanden, konnten von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. (at)