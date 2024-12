Essen: Brand in Kirche ausgebrochen ++ Feuerwehr im Großeinsatz

Kurz vor Weihnachten wurde in Essen Alarm ausgelöst, weil in einer Kirche ein Feuer ausgebrochen war. So wurde die Feuerwehr gegen 15.17 Uhr von mehreren alarmierten Bürgern gerufen, die Rauch aus der Kirche in Essen-Frohnhausen bemerkten.

Schnell war die Feuerwehr zur Stelle und bestätigte – in der Kirche brennt es.

Essen: Brand in Kirche – Brandbekämpfungen laufen

Tatsächlich wurde von der Feuerwehr Essen bestätigt, dass die Kirche in der Adelkampstraße stark qualmte. Der Grund dafür war, dass Unrat im Kirchenschiff brannte. Ob es sich um Brandstiftung oder andere Ursachen handelt, konnte bisher nicht bestätigt werden. Denn die Feuerwehr versucht immer noch, der Rauchentwicklung Herr zu werden.

+++ Essen: Mieter müssen kräftig schlucken – Nebenkosten schießen in die Höhe +++

Ursache dafür ist die starke Verrauchung des Kirchenschiffs, die sich in der ganzen Kirche ausgebreitet hat. Nun wird versucht, die Rauchentwicklung mit Lüftern zu stoppen – somit geht die Brandbekämpfung weiter.

Essen: Behinderungen auf der Wickenburgstraße

Dadurch kommt es auch auf der Wickenburgstraße in Essen-Frohnhausen, wie uns bestätigt wurde, zu Behinderungen – die Fahrbahn ist aber nicht komplett gesperrt. Autofahrer werden daher um besondere Vorsicht gebeten.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Es kann jedoch betont werden, dass Personen glücklicherweise nicht durch den Brand gefährdet wurden, da die Kirche leersteht. Außerdem stand sie zum Verkauf und es wurden bereits Pläne geschmiedet – was daraus wird, ist noch unklar.