Linienbus in Essen brennt lichterloh – Mitarbeiter müssen sich in Sicherheit bringen

Am Montagnachmittag (3. November) ereignete sich auf der Frintroper Straße in Essen-Bedingrade ein dramatischer Zwischenfall: Ein Linienbus geriet während einer Ausbildungsfahrt gegen 14:21 Uhr in Vollbrand.

Der Fahrer hatte Rauch und Flammen aus dem Motorraum bemerkt und sofort den Notruf abgesetzt. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste an Bord.

Essen: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Dichter Rauch zog über die Frintroper Straße, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der Bus stand vollständig in Flammen, und die Hitze drohte, auf angrenzende Wohn- und Geschäftsgebäude überzugreifen. Die Feuerwehr Essen leitete rasch eine Riegelstellung ein, um weitere Schäden zu verhindern. Mit einem gezielten Löschangriff konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Gebäude gestoppt werden.

Die Fassade eines angrenzenden Hauses wurde durch die Hitze zwar leicht beschädigt, doch die Wohnungen blieben unversehrt. Eine Kontrolle ergab, dass die Innenräume nicht betroffen waren. Zusätzliche Probleme bereitete die nahegelegene Oberleitung, die durch die starke Hitze in Mitleidenschaft gezogen wurde und abgeschaltet werden musste, was den Schienenverkehr kurzzeitig lahmlegte.

Essen: Polizei ermittelt nach Feuer

Trotz der schnellen Reaktion der Feuerwehr Essen blieb der Linienbus nicht zu retten. Er brannte vollständig aus. Eine Person, die sich in der Nähe der Einsatzstelle aufhielt, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Frintroper Straße und leitete den Verkehr um.

Nach Abschluss des einstündigen Einsatzes übergab die Feuerwehr Essen die Brandstelle an die Polizei, die nun die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen hat. Zwei Löschzüge und der Rettungsdienst waren vor Ort, um den gefährlichen Brand einzudämmen und den Schutz der angrenzenden Gebäude sicherzustellen.

Die Bewohner von Essen kamen mit dem Schrecken davon, doch der Vorfall zeigt, wie schnell ein Brand zu weitreichenden Schäden führen kann. Für alle Verkehrsteilnehmer waren Frintroper Straße und Strecke während des Einsatzes komplett gesperrt – eine Vollsperrung, die den Verkehr in Essen massiv beeinträchtigte.