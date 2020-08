In Essen hat es einen Brand an einer Haltestelle gegeben. (Symbolbild)

Essen: Feuer an Haltestelle – Mann verletzt

Essen. In Essen hat es am Sonntagabend einen Brand an einer Bushaltestelle gegeben. Dabei sei ein Mann schwer verletzt worden.

Wie die Polizei bestätigt, hat es gegen 23 Uhr einen Einsatz in Essen-Altenessen gegeben. Dabei ging es zunächst um einen Brand an einer Bushaltestelle.

Brand an Bushaltestelle in Essen – Mann verletzt

Doch vor Ort soll sich den Einsatzkräften ein weiteres Bild ergeben haben.

An der Haltestelle hat ein Mann am Boden gelegen, er hatte Brandverletzungen.

Mann soll sich selbst angezündet haben

Nach Informationen von DER WESTEN habe der Mann mit einem Messer zunächst an der Haltestelle gestanden. Dann habe er mit Feuer, vermutlich einem Feuerzeug, gespielt und sich dabei selbst angezündet haben.

Ob es sich dabei um ein Versehen handelte oder um einen versuchten Suizid, ist bisher unklar. Der Mann soll stark alkoholisiert gewesen sein.

Die Ermittlungen dauern an. (fb)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.