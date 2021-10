Essen: FDP-Politiker übt große Kritik – „Da kann man nur weglaufen“

Essen. Thomas Spilker ist Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes in Essen-Altenessen und nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund.

Bereits in der Vergangenheit hat der FDP-Politiker mit seiner Meinung nicht hinter den Berg gehalten. Nun hat er erneut große Kritik an den Zuständen in Essen geübt.

Essen: FDP-Politiker übt große Kritik

Bereits als es Ärger um Gehwege in Altenessen gegeben hatte, äußerte sich Thomas Spilker klar. Der Ur-Essener hatte deutliche Kritik an den Zuständen geübt (DER WESTEN berichtete>>>).

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

Nun hat er gegenüber der „WAZ“ erneut Kritik an den Zuständen in Essen geübt. Dabei geht es aber um ein ganz anderes Thema: die Integration von Zugezogenen. Bereits vor etwa einem hatte der FDP-Politiker durch seine Aussagen zu dem Thema für Aufsehen gesorgt. Damals hatte er die Integration für gescheitert erklärt.

Nun schlägt er erneut in diese Kerbe: „Für den Essener Norden gibt es keine schnellen Lösungen. Wem das nicht passt, der muss wegziehen.“ An den Schulen sei der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund weiter sehr hoch. Das sei problematisch: „Viele Kinder können einfach kein Deutsch, das reißt die anderen zurück.“

Thomas Spilker sieht für den Essener Norden schwarz

Thomas Spilker fordert deswegen mehr Schulen sowie Personal und mehr Fördermöglichkeiten schon in jungen Jahren. „Wir haben nicht zu viele Migranten, wenn man die ganze Stadt betrachtet, aber hier im Norden sind zu viele an derselben Stelle“, so Spilker gegenüber der „WAZ“.

---------------

Weitere News aus Essen:

Essen: Großes Leck am ehemaligen Karstadt Kaufhof-Gebäude! Jetzt kommt DAS heraus

Essen: Corona-Tests seit Montag nicht mehr kostenlos – Testzentrum-Mitarbeiter fällt DAS auf

Essen: Lieferando bekommt Konkurrenz! HIER kannst du jetzt auch Essen bestellen

--------------

In den vergangenen Jahren sei im Bezug auf die Probleme in Essen nicht viel passiert. Deswegen übt er auch Kritik an der SPD: „Wer Veränderungen fordert, muss als Mehrheit auch für die notwendigen Mittel im Stadthaushalt sorgen.“ Natürlich habe Altenessen auch schöne Ecken, aber, durch günstige Mieten würden verstärkt Leistungsempfänger angezogen werden: „Das sind Zustände, da kann man nur weglaufen.“ Wie sich SPD-Bezirksbürgermeister Michael Zühlke zu dem Thema äußert und welche Probleme Thomas Spilker auch noch identifiziert hat, erfährst du bei der „WAZ“. (gb)