Essen: Familie auf Haussuche, bei dieser Nachricht läuten Alarmglocken – „Betrug?“

Tatjana hat in Essen eine Immobilie zum Schnäppchenpreis gefunden – doch kurze Zeit darauf überwiegt die Skepsis. (Symbolbild)

Essen. Tatjana Williams und ihre kleine Familie suchen ein neues Zuhause in Essen.

In Essen-Kettwig findet die Mutter eines einjährigen Sohnes ihre Traumimmobilie – doch die kostet sie inzwischen den Schlaf.

Essen: Familie sucht Traumhaus – dann folgt der Schock

Auf dem Immobilienportal „Immonet“ stößt Tatjana Kettwig auf das 120 Quadratmeter große Haus mit Garten. Für den Schnäppchenpreis von 130.000 Euro soll es den Besitzer wechseln. Das Traumhaus in greifbarer Nähe? Tatjana ist skeptisch: „Ich hab von Anfang an gedacht, dass da was nicht stimmen kann.“

Dennoch bittet sie um einen Besichtigungstermin. Weil die Hausbesitzerin mittlerweile in England lebe, werde sich eine Immobilienfirma aus London um die Abwicklung kümmern, heißt es.

Schock-Nachricht von weiterem Betrugsopfer

Dazu benötige sie allerdings eine Kopie von Tatjanas Personalausweis. Die Essenerin ist alarmiert: „Spätestens jetzt bimmelte der Glöckner von Notre Dame alle Glocken, die ihm zur Verfügung stehen!“

Doch weil das günstige Angebot zu verlockend scheint, will Tatjana das Traumhaus noch nicht aufgeben.

Über die Sozialen Medien lernt sie eine Frau kennen, die ihren Personalausweis nach einer ähnlichen Anfrage herausgegeben hatte. Das bereut sie inzwischen bitter: Während des Termins der vermeintlichen Hausbesichtigung durchsuchten Einbrecher ihre Wohnung!

Das könnten die Betrüger mit den sensiblen Daten vorhaben

Seit dieser Schock-Nachricht ist für Tatjana nichts mehr, wie es war: „Wir haben hier ein richtiges Stahlgitter von den Vormietern vor der Wohnung. Ich fühle mich seit dem Vorfall ängstlich und alleingelassen, seitdem machen wir deswegen das Gitter nachts und wenn wir das Haus verlassen immer zu“, berichtet Tatjana. „Dann fühle ich mich etwas sicherer.“

Ob die Diebe tatsächlich einen Einbruch geplant hatten, weiß die Mutter nicht sicher. Alexander Grohmann, Pressesprecher bei Immonet, vermutet, dass die Kriminellen es auf Identitätsdiebstahl abgesehen hatten. „Den eingescannten Personalausweis nutzen Betrüger möglicherweise zur Authentifizierung in Online-Shops oder auf Online-Plattformen“, erklärt er.

Diesen Sicherheits-Tipp gibt der Immobilien-Experte

Immer mal wieder trieben Betrüger ihr Unwesen auf Immobilienplattformen, bezogen auf mehrere Tausend Objekte handele es sich allerdings um „eine sehr niedrige Zahl an Betrugsfällen.“ Eine Künstliche Intelligenz und ein Sicherheitsteam überprüfen alle Anzeigen auf verdächtigen Inhalt.

Dennoch sollten Interessierte wie Tatjana und ihre Familie bei derartigen Anfragen immer skeptisch werden und hinterfragen, „ob es sich um eine gängige Vorgehensweise handelt“ – eben so, wie sich Tatjana verhalten habe, lobt Grohmann.

Für alle auf der Suche nach der passenden Immobilie verrät er noch einen wichtigen Tipp: „Vor der Unterzeichnung eines Mietvertrages niemals Geld vorab zahlen oder überweisen. Wenn im Vorfeld einer Besichtigung Geld verlangt wird, muss immer von Betrug ausgegangen werden.“

Traumhaus-Aus für Tatjana

Auch, wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, sollte Vorsicht geboten sein. Bei kleinsten Zweifeln sollten Interessenten laut Grohmann umgehend die Kundenberatung kontaktieren und den Vorfall zur Anzeige bringen.

Das nette Haus in Kettwig hat sich Tatjana indes aus dem Kopf geschlagen – doch die Suche nach dem bezahlbaren Traumhaus im Essener Süden hat sie noch nicht aufgegeben. (vh)