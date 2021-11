Essen: Lacher auf Anzeigetafel – Ruhrbahn zeigt ulkigen neuen Namen für Stadtteil

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Wer in Essen von einem Ort an den anderen kommen will, nutzt oftmals das Angebot der Ruhrbahn.

Die Anzeigentafeln informieren, wann die nächste Bahn zur gewünschten Haltestelle in Essen abfährt. Doch den Stadtteil, den die Fahrgäste kürzlich zu sehen bekamen, kannten sie noch gar nicht.

Essen: Anzeigentafel bringt Fahrgäste zum Lachen

Einmal von Bredeney über Essen Hauptbahnhof bis nach Altenessen Bahnhof, bitte. Von morgens früh bis abends kurz vor 20 Uhr fährt die Linie 108 bis nach Altenessen Bahnhof.

Essen: Einmal bitte mit der Linie 108 nach Altenessen Bahnhof bitte. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Kneffel

Meistens müssen die Fahrgäste nicht lange warten, bis die nächste Straßenbahn ankommt. Wer die letzte gerade verpasst hat, muss 20 Minuten Geduld haben, dann trudelt die nächste Mitfahrgelegenheit ein.

Zuletzt konnten sich die Fahrgäste an der Haltestelle mit etwas Lachen die Zeit vertreiben. Denn ein Blick auf die Anzeigentafel sorgte womöglich erst für Verwirrung und dann Belustigung. Anstatt des Ankunftszielortes „Altenessen Bf“ stand dort geschrieben „Altönössen Bf“.

Die Social-Media-Plattform „essendiese“ hielt die Panne auf einem Bild fest und postete es bei Instagram. Über die möglichen Gründe amüsierten sich die User herrlich.

Wildeste Spekulationen über Anzeigen-Panne in Essen

Wie kam es zu der neuen Namengebung des Essener Stadtteils? „Altönessön kann man sehr gut gröhlen, weshalb die Ruhrbahn es so schreibt. Man muss Essens schönsten Stadtteil doch auch jubelnd würdigen können“, schreibt eine Instagram-Userin schmunzelnd. „Als die Altenessen gehört haben, wurde denen einfach übel“, meinte ein anderer mit etwas Sarkasmus.

Wie dem auch sei, die kleine Panne hat das Stehen in der Kälte sicherlich etwas unterhaltsamer und angenehmer gestaltet. (cg)

