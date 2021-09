Essen: Große Empörung bei Hundehaltern – DARAUF müssen sie dieses Jahr verzichten

Essen. Auch in Essen mussten im letzten Jahr viele Veranstaltungen ausfallen – die meisten wegen der Corona-Pandemie. Doch nun muss eine beliebte Tradition wegen eines völlig anderen Grunds abgesagt werden.

Bei vielen Hundehaltern aus Essen ist die Enttäuschung groß. Bei anderen zeigt sich hingegen Erleichterung.

Essen: Traditionelles Event im Grugabad muss ausfallen

„Die Freibadsaison 2021 im Grugabad ist beendet“, verkündet die Stadt Essen auf ihrer Website. Zugegeben – schwimmen gehen will man bei diesen Temperaturen vermutlich sowieso nicht mehr.

Aber sollte es da dieses Jahr nicht noch ein ganz bestimmtes Event geben?

Jedes Jahr findet im Essener Freibad das allzeit beliebte Hundeschwimmen statt. Wegen Sanierungsarbeiten soll es in diesem Jahr allerdings ausfallen.

Während so einige Hundehalter aus Essen über diesen Beschluss sichtlich enttäuscht sind, halten es andere für eine gute Idee.

Essen: Meinungen über das Hundeschwimmen gehen auseinander

„Ohne Worte…“, schreibt eine Hundehalterin auf Facebook und teilt den Beschluss der Stadt Essen über die Absage des diesjährigen Hundeschwimmens.

„Merlin und Sally sind nicht begeistert“, kommentiert eine weitere Person unter dem Beitrag, die sich scheinbar auch schon auf das Hundeschwimmen gefreut hatte.

Essen: Das Hundeschwimmen fällt aus. Nicht alle Bürger finden das schlimm. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa | Nigel Treblin

Doch bei vielen steht die traditionelle Veranstaltung unter großer Kritik.

„Da werden sich die Hunde freuen“, kommentiert eine Frau unter dem Beitrag.

„Chaotische Veranstaltung! Für viele Hunde mehr Stress als Spaß“, behauptet eine weitere Facebook-Nutzerin.

Auch werden Bilder in der Facebook-Gruppe geteilt, die den Eindruck erwecken, dass sich so manche Vierbeiner in der Vergangenheit eher vor dem Wasser scheuten, als Freude an der Veranstaltung zu haben. (mkx)