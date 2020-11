Essen: Explosion mitten in der Nacht – Polizei schließt Anschlag nicht aus

Heftige Explosion in Essen-Altenessen.

Eine Explosion schreckte in der Nacht zu Samstag die Anwohner im südlichen Altenessen aus dem Bett. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei gegen 23.15 Uhr ein Sprengsatz in einem Friseurgeschäft an der Gladbecker Straße, Ecke Radhoffstraße detoniert.

Explosion in Essen-Altenessen: Es passierte gegen 23.15 Uhr

Anwohner schilderten den Beamten beängstigende Szenen. So habe es einen gewaltigen Knall gegeben. Anschließend seien die Scheiben des Friseurgeschäftes zerborsten und dichte Rauchwolken aufgestiegen.

Foto: Justin Brosch

Anwohner beschrieben der Polizei, dass kurz nach der Explosion zwei Personen fluchtartig vom Ort des Geschehens türmten.

So sollen die Täter ausgesehen haben

Ein Täter wird als klein und dicklich beschrieben. Er hatte kurz geschorene Haare und trug eine schwere weiße Tüte unter seinem Arm. Der zweite Mann soll schlanker gewesen sein. Er hatte schwarzes, welliges Haar und einen Vollbart.

Zudem stellte die Polizei eine unbekannte Substanz sicher. Sie steht im Verdacht, die Explosion ausgelöst zu haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ist in die Ermittlungen eingeschaltet worden.

Auf Nachfrage dieser Redaktion schließt die Polizei Essen einen Anschlag nicht aus. Weitere Ergebnisse werden die Ermittlungen hervorbringen, so die Polizei.

Essener Polizei bittet um deine Mithilfe

Wenn du Hinweise zur Tat oder den Tätern hast, melde dich bitte dringend bei der Polizei. Sie ist unter der bekannten Notrufnummer 110 oder der Nummer 0201/8290 zu erreichen. (göt)