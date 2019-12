Essen: Chaos auf Straßenbahnlinie – aus DIESEM dämlichen Grund

Essen. Kurioser Zwischenfall bei der Ruhrbahn in Essen am Montagmorgen.

Weil ein Audi-Fahrer eine Abkürzung direkt durch die Baustelle an der Rellinghauser Straße in Essen nehmen wollte, konnte die Linie 105 in Richtung Frintrop an der Rellinghauser Straße zwischen den Haltestelle Essen Süd und Moltkestraße nicht weiterfahren.

Der Fahrer war bei dieser Aktion mit seinem Wagen im frisch gegossenen Beton stecken geblieben.

Essen: Auto bleibt im Beton hängen – Pech für Straßenbahnfahrer



Der Beton, vermutlich in der Nacht während der Gleisbauarbeiten gegossen, war offenbar noch nicht ausgehärtet. Das Fahrzeug rutschte hinein und kam von dort aus weder vor noch zurück.

Das Auto blockierte somit die Gleise der Straßenbahn, die die frisch betonierte Stelle in langsamem Tempo noch passieren durfte. Die Fahrgäste der Straßenbahn mussten diese verlassen.

Geldbuße für den Audi-Fahrer

„Das Fahrzeug wurde rausgeschleppt. Das hat der Halter in Absprache mit der Ruhrbahn organisiert“, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber Der Westen.

Der Fahrer musste außerdem eine Geldbuße zahlen. (vh)