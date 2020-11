Essen: Eskalation bei der Parkplatzsuche – als diese Hitzköpfe aufeinander treffen, gerät die Situation außer Kontrolle

In Essen wurde ein Parkplatz heiß umkämpft. (Symbolbild)

Essen. Mitten in Essen einen Parkplatz zu finden, ist oftmals Glückssache. Doch wenn direkt zwei Autofahrer scharf auf eine Lücke sind, kann es hässlich werden. So auch bei diesem Vorfall in Essen. Als zwei Hitzköpfe aufeinandertreffen, eskaliert die Situation völlig.

Am Freitagnachmittag um 14.12 Uhr wurde die Polizei wegen eines Streits zur Engelbertstraße/Herkulesstraße in Essen gerufen. Offenbar wollten zwei Autofahrer (36 und 53 Jahre alt) ihr Auto auf denselben freien Parkplatz stellen.

Essen: Eskalation bei der Parkplatzsuche

Da keiner der beiden einen anderen Platz suchen wollte, kam es zum Streit. Der 53-Jährige stieg aus und postierte sich nach eigenen Aussagen auf dem freien Platz, um dem 36-Jährigen deutlich zu machen, dass er diesen für sich beanspruche.

Der 36-jährige Skoda-Fahrer soll sich wenig beeindruckt gezeigt und gehupt haben. Er rollte dann langsam in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Parkplatz. Ein 29-Jähriger, der das Geschehen mitbekam, sprang dem 53-Jährigen aus Essen zu Seite.

Doch davon ließ sich der Skoda-Fahrer nicht beeindrucken. Er rollte einfach weiter. Das Krasse: Er fuhr die beiden Männer einfach an. Dabei wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Als der Fahrer merkte, dass der Mitstreiter die Polizei anrief, soll er versucht haben, abzuhauen.

Plötzlich eilt der Truppe noch ein weiterer Mann zur Hilfe. Ein 21-Jähriger stellte sich mit den beiden Männern (29 und 53) dem Auto in den Weg. Sie wollten die Flucht verhindern.

Dann tickt der 36-Jährige aus und lässt die Reifen seines Wagens durchdrehen. Die drei Männer sprangen beiseite. Dann wird es noch heftiger: An der Parkplatzausfahrt soll der 36-Jährige dann sein Beifahrerfenster geöffnet haben, um Pfefferspray in Richtung der Männer zu sprühen, anschließend fuhr er davon.

Essen: Polizei macht erstaunliche Entdeckung

Die Polizei Essen suchte anschließend nach dem 36-jährigen Skoda-Fahrer und konnte ihn kurze Zeit später in einer Wohnung finden. Dabei machten sie eine erstaunliche Entdeckung: In der Wohnung roch es deutlich nach Cannabis. Und er hatte gar keinen Führerschein!

Gegen den Rowdy wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Er wurde für eine Blutprobe mit zur Wache genommen.

Aber die drei anderen Männer kommen nicht ungeschoren davon. Gegen sie wird wegen Nötigung ermittelt. Die Polizei Essen stellt noch einmal klar: Das „Freihalten“ einer Parklücke ist nicht gestattet. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. (ldi)