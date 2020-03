Essen: Eskalation an der Supermarktkasse − Frauen streiten sich ausgerechnet aus DIESEM Grund

An einer Supermarktkasse in Essen kam es zu einem kuriosen Streit. (Symbolfoto)

Essen. Kuriose Szenen in einem Supermarkt in Essen-Haarzopf!

Am Mittwochnachmittag stritten sich zwei Frauen in einem Geschäft an der Humboldtstraße. Die Auseinandersetzung in Essen endete mit einer bizarren Unfallflucht.

Essen: Frauen streiten sich in Supermarkt

Wie die Polizei mitteilte, kam es an der Kasse des Supermarkts zum Streit zwischen einer 38-Jährigen und einer unbekannten, älteren Frau. Die Ältere war offenbar der Meinung, dass die jüngere Frau zu viel eingekauft hatte.

Deswegen versuchte die Unbekannte mehrfach ihren Einkaufswagen gegen den vollen Wagen der 38-Jährigen zu stoßen. Als die jüngere Frau ihren Einkauf auf das Kassenband legen wollte, holte die ältere Frau erneut zum Stoß aus. Doch dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihren Einkaufswagen.

Einkaufswagen rollt aus Supermarkt

Der Wagen der älteren Frau rollte aus dem Geschäft heraus auf den Parkplatz. Hier prallte er schließlich gegen ein geparktes Auto. Dabei wurde ein Citroen leicht beschädigt.

Die ältere Frau bat einen Zeugen, ihr den Einkaufswagen zurückzubringen. Danach verließ sie das Geschäft.

Polizei sucht ältere Frau

Die Essener Polizei sucht nun nach der älteren Frau. Sie soll zwischen 60 und 80 Jahre alt sein und eine graue Kurzhaarfrisur tragen.

Zeugen, die den Streit beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/8290 bei den Beamten zu melden. (nr)