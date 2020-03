Essen: „Enkeltrick“ kennt jeder – jetzt warnt die Polizei vor DIESER neuen Masche

Essen. Vom „Enkeltrick“ hast du sicher schon etwas gehört. Unbekannte versuchen die Gutgläubigkeit von Senioren auszunutzen, um so an ihr Geld zu gelangen.

Doch diese Masche ist mittlerweile offenbar zu bekannt, weshalb Trickbetrüger in Essen jetzt nochmal einen oben drauf setzen. Und es mit einem neuen Manöver probieren.

Essen: Polizei warnt – Trickbetrüger mit neuer Masche

Beim klassischen „Enkeltrick“ gibt sich ein Fremder am Telefon als Verwandter oder Bekannter aus. Er versucht überwiegend ältere Menschen davon zu überzeugen, dass sie ganz dringend Geld benötigen. Unter einem vorgetäuschten Grund wollen sie so schnellstmöglich an Bargeld gelangen.

Zum Glück scheitert der „Enkeltrick“ mittlerweile in den meisten Fällen, da die Betrugsmasche bei vielen bekannt ist und gerade Senioren davor gewarnt worden.

Die Polizei Essen warnt vor den Trickbetrügern. Foto: imago images/Ralph Peters / Symbolbild

Zweiter Anruf nach Enkeltrick

Doch, wie wir wissen: „Not macht erfinderisch“. Die Trickbetrüger nutzen die Bekanntheit des „Enkeltricks“ aus. Sie sollen erst den „Enkeltrick“ versuchen und wenn dieser scheitert als falsche Polizisten erneut anrufen.

„Der falsche Polizist sprach den Angerufenen auf den zuvor versuchten Enkeltrick an und äußerte, dass die Polizei die Tatverdächtigen derzeit abhöre“, so ein Sprecher der Polizei. Die angeblichen Beamten würden schildern, dass sie das Telefonat mitbekommen hätten. „Jetzt wäre es wichtig, dass der Angerufene eine Aussage tätigt, damit die Polizei alle Ermittlungen zusammenführen kann, so der Betrüger am Telefon.“

„Niemals persönliche Daten preisgeben“

Die Polizei erklärt, dass es sich hierbei um eine neue Masche handelt. Die Täter versuchen sich so Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und Bargeld und Schmuck zu entwenden. Der Polizei seien bereits mindestens zwei Fälle dieser neuen Masche bekannt.

Die Beamten raten ganz allgemein: „Wichtig ist, dass Sie am Telefon niemals persönliche Daten oder Informationen zu Finanzen oder PIN-Nummern preisgeben! Beenden Sie umgehend das Telefonat! Tätigen Sie keine voreiligen Überweisungen! Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung! Im Zweifel rufen Sie am besten mit einem anderen Telefon die Polizei unter der 110 an.“ (fs)