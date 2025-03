Essen: Eissaison 2025 ist gestartet – diese Preise machen sprachlos! „Würde ich nicht zahlen“

Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger und die Menschen zieht es wieder auf die Straßen, Plätze und in die Parks – und natürlich in die Eisdielen. Auch in Essen locken die warmen Sonnenstrahlen die Menschen in die Cafés, um sich mit einer erfrischenden Kugel Eis zu verwöhnen.

Vor einigen Jahren war dieses Vergnügen noch ein echtes Schnäppchen – heute kostet ein Eis deutlich mehr. Die große Frage: Wird das Produkt im Jahr 2025 noch teurer werden? DER WESTEN hat nachgefragt!

„Alles wird teurer“: Essener üben Kritik an „Eisflation“

Vor nicht allzu langer Zeit gab es die Kugel Eis noch für 80 Cent – heute ist das Geschichte. Die Inflation macht auch vor dem süßen Naschvergnügen der Deutschen nicht halt und so wird die kalte Sünde gefühlt von Jahr zu Jahr teurer. Inzwischen gibt es für dieses Phänomen sogar einen eigenen Namen: „Eisflation“.

Kein Wunder, dass die Menschen in Essen nicht nur mit großen Augen in die Eiskarte schauen, sondern auch die Preise kritisch unter die Lupe nehmen. So betont beispielsweise Judith S. (55): „Alles wird teurer, da kann man ja fast froh sein, wenn man noch eine Kugel Eis für unter zwei Euro bekommt. Früher war alles besser.“ Ähnlich sieht das auch Christine R. (53): „1,60 Euro ist noch okay, aber mehr als zwei Euro würde auch ich nicht mehr zahlen.“

Klara (17) würde „sogar nur einen Euro zahlen oder höchstens ein bisschen mehr“. Ihre Freundin Josefine sieht das auch so und meint: „Ich würde maximal 1,50 Euro bezahlen“.

Josefine (r.) und Klara aus Essen sind sich einig: Mehr als 1,50 Euro würden sie für eine Kugel Eis nicht bezahlen. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Es gibt allerdings auch Essener, die bereit sind, etwas mehr für ihr Eis auszugeben. Alexander K. (39) offenbart: „Es kommt darauf an, wie es hergestellt wird. Wenn es Industrie-Ware ist, sehe ich nicht ein, mehr zu zahlen. Aber wenn es handgemacht ist, zahle ich gerne mehr.“ Auch Justus M. (24) sagt: „Mir ist es eigentlich egal, was eine Kugel Eis kostet. Es ist lecker, und man gönnt sich ja auch mal was.“

Duc (30) stimmt dem zu und fügt hinzu: „Es ist schon alles teuer geworden, aber wenn das Verlangen groß ist, zahle ich auch die zwei Euro.“ Betont jedoch: „Früher waren das noch andere Preise – das war richtig nice!“

Essen: Eisdielen sprechen Klartext – Erhöhen sie die Preise?

Doch müssen sich die Essener auf noch höhere Eis-Preise einstellen? DER WESTEN hat in einigen Eisdielen nachgefragt. „Wir sind seit 2019 bei 1,50 Euro geblieben. Wir hoffen, dass wir die Preise so halten können“, erzählt Giuseppe De Lorenzo von der Eisdiele Toscani in der Kettwiger Straße 48.

Auch Sofia T. (50) von der Eismanufaktur Café Bellissima am Theaterplatz 1 betont: „Wir haben die Preise 2024 erhöht, dieses Jahr wollen wir das nicht machen. Wir gucken aber einmal, wie die Saison läuft und ob wir die Preise wieder erhöhen müssen.“

Inhaber John Esposito (29) vom Eiscafé Venezia am Limbecker Platz 1a will die Kosten für eine Kugel Eis eigentlich nicht anpassen. Aber er gibt zu: „Das wird nicht lange so bleiben, wegen der Inflation müssen wir die Preise erhöhen.“

John Esposito, Inhaber des Eiscafés Venezia in Essen, will die Preise für eine Eiskugel „momentan nicht anpassen.“ Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Es bleibt also spannend, welche Eis-Preise auf die Naschkatzen in Essen in den nächsten Monaten zukommen.