Essen: Clan-Mitglieder geraten aneinander – dann greift die Polizei durch

Essen. Polizei-Großeinsatz in Essen!

Die Polizei in Essen war am Freitag ordentlich gefordert. Polizisten mussten gleich mehrmals ausrücken. Eine Einsatzhundertschaft der Polizei hat schließlich eine Clan-Schlägerei auf einem Parkplatz verhindert.

Essen: Einsatzhundertschaft der Polizei verhindert Clan-Schlägerei auf Parkplatz

Es begann am Freitagmorgen auf der Vogelheimer Straße in Essen, als es gegen 11 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung kam. Fünf Täter griffen einen 27-jährigen Deutsch-Libanesen mit Schlagstöcken und Schlagringen an und verletzten ihn schwer. Wegen dieses Angriffs kam es eine halbe Stunde später zu einer weiteren gefährlichen Körperverletzung und zu Sachbeschädigung, wie die Polizei am späten Freitagabend in einer Polizeimeldung mitteilte.

Gegen 11.35 Uhr betraten 15 unbekannte Täter ein Ladenlokal auf der Viehofer Straße. Sie griffen den 54-jährigen, libanesischen Geschäftsinhaber an, traten auf ihn ein und verletzen ihn dadurch leicht. Zudem zerstörten die Angreifer mit Hammer und Stangen die Einrichtung des Geschäftes.

Weiter ging es rund zwei Stunden später - gegen 13.30 Uhr - , als die Polizei Hinweise darauf erhielt, dass sich mehrere Mitglieder einer der Gruppen auf einem Parkplatz eines Supermarktes auf der Hövelstraße ansammeln sollen. Aufgrund der Hinweise und den vorangegangenen Straftaten befürchtete die Polizei, dass es zu einer weiteren bevorstehenden Auseinandersetzung zwischen den rivalisierten Gruppen kommen wird.

Also rückten die Beamten mit einer Einsatzhundertschaft auf der Hövelstraße und an weiteren Orten im Stadtgebiet an und trafen auf mehrere Personen. Insgesamt wurden 100 Personen und 23 Fahrzeuge durchsucht. Neben diversen Schlagwerkzeugen fanden die Polizisten ein Pfefferspray und ein Messer, was sie beschlagnahmten.

Schließlich stellten sie die Identitäten der beteiligten Personen fest und sprachen Platzverweise aus. Währenddessen kam es auf der Hövelstraße zu starken Verkehrsstörungen.

Schlägerei in Essen erst zwei Tage zuvor

Erst am Mittwoch war es laut Zeugen zu einer Schlägerei zwischen mehrere Personen am Altenessener Markt gekommen. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Polizei ein. Anrufer berichteten von einer größeren Menschenmenge, die sich auf dem Marktplatz mit Knüppeln und Eisenstangen prügeln würden. Noch vor Eintreffen der Polizei traten die beteiligten Personen allerdings die Flucht an.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist der Hintergrund dieser Auseinandersetzung ein Konflikt zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien mit Bezügen zur Clankriminalität. Die Hintergründe des Streits sind derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. (nk)