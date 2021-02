Essen: Polizisten kontrollierten an einem Wirtshaus am Baldeneysee und wurden fassungslos. (Symbolbild)

Essen: Einsatz bei Wirtshaus am Baldeneysee – Polizei traut ihren Augen nicht

Essen. Polizei-Einsatz am Baldeneysee in Essen!

Am frühen Sonntagnachmittag hat es einen Einsatz der Polizei Essen an einem Wirtshaus am Baldeneysee gegeben. Als die Beamten vor Ort eintrafen, trauten sie ihren Augen nicht.

Essen: Polizei-Einsatz bei Wirtshaus am Baldeneysee

Um 14.30 kontrollierten Polizisten ein Wirtshaus auf dem Wilhelm-Bernsau-Weg in Essen. Dabei trafen sie auf Dutzende Personen, die gegen die Coronaschutzverordnung verstießen. Das teilte die Polizei am Montagabend auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

Polizei schreibt zahlreiche Anzeigen

Zahlreiche Kunden des Wirtshauses hielten sich nicht an den vorgeschriebenen Mindestabstand zum Lokal und verzerrten das Essen näher als 50 Meter vor dem Geschäft.

Die Beamten stellten schließlich 23 Ordnungswidrigkeitsbescheide und eine Anzeige gegen das Wirthaus. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung gegenüber Beamte geschrieben, da man wohl mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden gewesen war. Ein anonymer Hinweis hatte zu dem Polizei-Einsatz geführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.