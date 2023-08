Essen: Grusel-Attacke in den eigenen vier Wänden! Einbrecher klettern durch Badezimmerfenster

Stell dir vor, du sitzt nichtsahnend in deiner Wohnung, als du plötzlich komische Geräusche in deinem Hausflur hörst. Als du dann die Tür öffnest, stehen plötzlich zwei Unbekannte vor dir. Was wie eine Szene aus einem Krimi klingt, ist einem Ehepaar in Essen kürzlich passiert!

Am 18. Juni sollen sich zwei bislang unbekannte Männer über das offenstehende Badezimmerfenster am helllichten Tag Zutritt zu ihrer Wohnung in Essen verschafft haben. Über die Hausfassade waren sie gegen 10.24 Uhr bis zum ersten Obergeschoss hochgeklettert, um dort dann auf Raubzug zu gehen.

Essener schlagen Einbrecher in die Flucht

Das Perfide daran: Zuvor soll einer der beiden Tatverdächtigen an der Haustür geklingelt haben. Als niemand öffnete, machte er sich mit einem zweiten Mann auf ins erste Obergeschoss der Wohnung in Essen. Aber da angekommen, blieben sie nicht lange unentdeckt.

Denn als der 51-jährige Bewohner und seine 46-jährige Ehefrau Geräusche im Flur hörten, öffneten sie kurzerhand die Zimmertür und standen plötzlich den beiden Unbekannten gegenüber. Ob vor Schreck oder aus Absicht brachen sie in lautes Geschrei aus. Die Einbrecher erschreckten sich so sehr, dass sie fluchtartig die Wohnung verließen.

Einer der Männer soll dabei in eines der umliegenden Felder verschwunden sein. Der zweite Einbrecher soll vor dem Mehrfamilienhaus auf ein Kleinkraftrad gestiegen sein, mit dem ein dritter Unbekannter bereits auf diesen mit laufendem Motor gewartet hatte. Die beiden sind laut einer Mitteilung der Polizei Essen in Richtung der Bundesautobahn 44 geflohen. Die beiden Räuber, die in die Wohnung eingebrochen waren, sollen aber zuvor noch einen schwerwiegenden Fehler begangen haben.

Polizei sucht mit Fotos nach IHNEN

Denn eine Überwachungskamera auf dem Grundstück filmte die Aktion der beiden Unbekannten und konnte so zahlreiche Bilder von ihnen einfangen. Mit diesen sucht die Polizei nun nach den Tatverdächtigen.

Die Polizei Essen sucht mit einem Foto nach diesem mutmaßlichen Einbrecher. Erkennst du den Mann wider? Foto: Polizei Essen Hast du diesen Mann, der in Essen einen Einbruch begangen haben soll, gesehen? Foto: Polizei Essen

Du erkennst die beiden Männer wieder oder hast die Verdächtigen sogar bei ihrer Flucht gesehen? Dann melde dich bei der Polizei Essen per Telefon unter 0201/829-0.