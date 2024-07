Essenerin geht über Aldi-Parkplatz – sie wird es für immer bereuen

Daniela Pignatelli ist völlig verzweifelt. Am Mittwochvormittag (3. Juli) ging die Essenerin nach einem Besuch im Fitnessstudio über den Aldi-Parkplatz an der Heinrich-Held-Straße 39 in Essen.

Seitdem vermisst die frisch verheiratete Essenerin ihren Ehering. Daniela Pignatelli geht davon aus, dass sie das Schmuckstück auf dem Aldi-Parkplatz verloren gegangen sein muss. Im Gespräch mit DER WESTEN erklärt sie, warum ihr der Ehering so sehr am Herzen liegt. Die Details rühren zu Tränen.

Essenerin verliert Ehering auf Aldi-Parkplatz

Daniela Pignatellis Hochzeit lag auf den Tag genau einen Monat zurück. Nach seinem Tod im Februar dieses Jahres hat ihr Vater bedauerlicherweise nicht mehr daran teilnehmen können, berichtet die Essenerin im Gespräch mit DER WESTEN. Ihre Mutter starb bereits in jungen Jahren. Umso wichtiger war ihr der Ehering. Denn der wurde aus den Eheringen ihrer Eltern angefertigt.

„Die Steine in dem Ring hatte meine Mutter für meinen Vater einarbeiten lassen in einem Ring, den er am kleinen Finger trug. Der Juwelier meiner Eltern hat unsere Ringe dann aus dem Altgold gegossen und die Steine verwendet“, erklärt die Essenerin. Der Verlust des Eherings ist deshalb besonders emotional für sie.

Hast du diesen Ring in Essen gesehen? Foto: Daniela Pignatelli

Essenerin „echt sprachlos“

Ihren Verlust meldete Daniela Pignatelli zuerst im „NETT-WERK Essen“. Ihr Beitrag in der lokalen Facebook-Gruppe wurde nicht nur innerhalb weniger Tage mehr als 2.000 Mal geteilt. Von der Anteilnahme sei sie sehr gerührt. „Das hätte ich wirklich nicht erwartet“, so die Essenerin. Ein Mitglied der Gruppe sei sogar mit einem Metalldetektor losgezogen, um nach dem Ring zu suchen: „Total lieb. Ich bin echt sprachlos“, so die Essenerin im Gespräch mit DER WESTEN.

Geholfen hat alles bislang leider nichts. Ihr Ehering ist weiter verschollen. „Ich hoffe wirklich, dass ihn jemand gefunden hat und so ehrlich ist, ihn mir zurück zu gegeben.“ Du hast den Ring gesehen? Dann kannst du dich hier über Facebook mit der Essenerin vernetzen >>>