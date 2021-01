Essen: Untreuer Ehemann erlebt Albtraum – beim ersten Date fallen ihm fast die Augen aus dem Kopf

Essen. Unerwarteter Vorfall in Essen!

Ein Ehemann (28) wollte sich heimlich mit seiner Affäre aus dem Internet treffen, doch beim ersten Date fielen ihm fast die Augen aus dem Kopf. Die Aktion ging ordentlich nach hinten los.

Essen: Mann sich mit Internet-Affäre treffen, dann bekommt er einen gewaltigen Schrecken

Bereits vergangenen Juni wollte sich ein 28-Jähriger mit einer Internetbekanntschaft in Gelsenkirchen treffen. Beim ersten Date erwartete der verheiratete Mann, auf die junge Frau zu treffen, mit der er zuvor im Internet geschrieben hatte. Statt der Frau erschien jedoch ein Mann, der den 28-Jährigen erpresste. Das teilte die Polizei Essen am Montagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Der Mann drohte seinem Opfer, seine Chataktivitäten bekannt zu machen, wenn dieses ihm kein Bargeld aushändigte. Daraufhin zahlte der Ehemann vor Ort, doch das war noch nicht alles.

Er wurde später immer wieder von dem unbekannten Mann kontaktiert und erpresst. Schließlich fasste der 28-Jährige den Entschluss, sich seiner Ehefrau zu offenbaren. Und er versuchte, dem Unbekannten eine Falle zu stellen. Bei einem Treffen zur Geldübergabe in Essen-Katernberg gelang es ihm, den mutmaßlichen Täter in einem Video zu filmen. Dann wandte er sich an die Polizei.

Essen: Der Tatverdächtige am 18. Juli 2020. Foto: Polizei Essen

Polizei Essen sucht Zeugen

Die Polizei Essen hat nun mehrere Fotos aus dem Video veröffentlicht und fahndet öffentlich nach dem unbekannten Erpresser. Er hat eine kräftige Körperstatur und schwarze Haare. Es gibt Hinweise, wonach sich der Gesuchte in Gelsenkirchen aufhalten könnte.

Essen: Kennst du den Mann? Foto: Polizei Essen

Wer Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter oder seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201 829-0 bei der Polizei zu melden. (nk)