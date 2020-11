Essen: Ehefrau betritt ihr Schlafzimmer – dann läuft ihr ein eiskalter Schauder über den Rücken

Eine Frau hat in ihrer Wohnung einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild)

Essen. Schock bei einem Ehepaar in Essen! Als die Frau am Samstagabend ihr Schlafzimmer in Bredeney betrat, lief ihr ein eiskalter Schauder über den Rücken.

Gegen 20.15 Uhr entdeckte sie, dass ihre Wohnung am Seippelweg in Essen durchwühlt wurde. Sie rief die Polizei. Die Beamten fahndeten noch in der Nacht mit einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichenTäter.

Essen: Ehefrau betritt ihr Schlafzimmer – dann läuft ihr ein Schauder über den Rücken

Die Frau bemerkte auf dem Weg ins Schlafzimmer schon, dass es ungewöhnlich kalt in ihrer Wohnung war. Im Schlafzimmer angekommen dann der Schlag: Alles war durchwühlt. Die Tür zur Terrasse stand sperrangelweit offen.

+++ Essen: Corona-Schock! Zeche Zollverein sagt beliebtes Event ab – „Jammerschade“ +++

Schnell verschaffte sie sich einen Überblick, was alles fehlte oder verändert war:

Einige Schmuckstücke hatte der Einbrecher mitgehen lassen

ein Kissenbezug war nicht mehr an seinem Platz

eine hochwertige rosafarbene Chanel-Tasche fehlte ebenfalls

auf dem Boden waren dreckige Spuren, Kratzer und ein abgebrochenes Teil der Terrassentür

--------------

Mehr News aus Essen:

Essen: Lehrer (33) soll ehemalige Schülerin vergewaltigt haben – bei diesem Detail wird Richter skeptisch: „Unglaublich gruseliger Zufall“

Essen: Achtung, Änderung! DAS ist in deinem Kleingarten ab sofort verboten

Essen: Corona-Verbote im Limbecker Platz – jetzt gelten DIESE Regeln

--------------

Ein Polizeihubschrauber suchte nach den Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei vermutet, dass der Dieb womöglich durch die Bewohnerin verschreckt und gestört wurde und er somit die Flucht ergriff. Ein weiterer Zeuge meldete sich bei der Polizei. Er gab an, dass ein Mann mit weißen Schuhen durch seinen Garten renne und vermutlich dann über einen Zaun in Richtung Meisenburgstraße flüchtete.

Polizeihubschrauber nimmt die Verfolgung auf

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nahmen die Beamten die Verfolgung auf - bislang leider erfolglos. Jetzt bittet die Polizei um weitere Hinweise. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, dann melde dich bei der Polizei unter 0201/829-0. (js)