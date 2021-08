Essen: Trotz Kritik! Von diesen Flitzern gibt es jetzt viel mehr – und die Zahl soll weiter steigen

E-Scooter in Essen.

Essen. Die einen sehen sie als praktisches Verkehrsmittel, den anderen gehen sie gehörig auf die Nerven: E-Scooter. Die Stadt Essen setzt auf die Roller – und es sollen sogar noch mehr werden.

Anbieter Tier hat ambitionierte Ziele für den Standort Essen verkündet – und will das Angebot an E-Scootern deutlich aufstocken!

Essen: Anbieter will mehr E-Scooter in die Stadt bringen

In den sozialen Netzwerken sind E-Scooter häufig Grund für hitzige Diskussionen. Mal funktionieren sie nicht, mal werfen die Fahrer sie am Ende ihrer Route nur achtlos in die Gegend. Eine Aufstockung des Angebots dürfte ebenfalls heftige Reaktionen mit sich ziehen.

Essen bekommt bald mehr E-Scooter. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Seit Montag macht Tier ernst mit der Ausweitung. Im Stadtteil Fronhausen gibt es die Roller nun auch – und zeitnah sollen weitere Stadtteile dazu kommen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

„Wann wir weiter expandieren und um welche Gebiete es sich handelt, können wir aktuell aus Wettbewerbsgründen noch nicht genau sagen“, teilte Tier auf Anfrage von DER WESTEN mit. Aber eine Sache steht schon fest: Der aktuelle Bestand von 300 E-Scootern soll langfristig auf fast 800 anwachsen!

Essen: Rund 260 Roller-Fahrten pro Tag

Vonder Kritik an den E-Scootern will Matthias Weber, Regional Manager Westfalen bei Tier, nichts wissen. „Unser E-Scooter-Service wird sehr gut angenommen“, teilt er mit.

Seitdem Tier im Oktober 2019 in Essen an den Start ging, habe man insgesamt rund 180.000 Fahrten registriert. Das sind mehr als 260 Fahrten pro Tag. (at)