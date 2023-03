Essen: Übles Datenleck bei Türkei-Konsulat – fatale Folgen für Hunderttausende

Heftige Datenpanne in Essen, Düsseldorf und anderen Großstädten in Deutschland! Offenbar wurden ganze Datensätze von ALLEN türkischen Staatsbürgern in Umlauf gebracht, die jemals in einem türkischen Konsulat vorstellig waren. Sogar ehemalige türkische Staatsbürger, die inzwischen Deutsche sind, wurden penibel genau aufgelistet – mit Anschrift, Geburtsdatum, den Namen der Eltern und sogar türkischen Passnummer!

Und die ist nicht ohne, denn mit der türkischen Passnummer, der sogenannten „T.C. Kimlik Numarasi“, können in der Türkei Geschäfte getätigt und für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Das Generalkonsulat in Essen hält sich zum Vorfall bedeckt, auch die Konsulate in Düsseldorf, Münster und Hürth bei Köln äußerten sich gegenüber DER WESTEN nicht.

In NRW leben aktuell rund 500.000 türkische Staatsbürger, dazu viele deutsche Staatsbürger, die mal den türkischen Pass hatten und deshalb in der Vergangenheit in einer der Türkei-Konsulate vorstellig waren. Alle Personen wurden in entsprechenden Datensätzen den jeweiligen Konsulaten zugeordnet – fein säuberlich in Tabellenform mit Name, Geburtsdatum, Namen der Eltern, Wohnort und hochsensibler Passnummer.

DER WESTEN liegen die Datensätze vor. Wie konnte es dazu kommen, dass sie im Netz kursieren? Werden sie benötigt, um im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in der Türkei am 14. Mai 2023 potentielle Wähler abzugreifen oder wie schon bei vergangenen Wahlen persönlich anzuschreiben, um sie zu überzeugen, Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) und dessen Partei AKP zu wählen?

SPD-Politiker Fiedler: „Wollen hier keine illegalen Wahlmethoden“

Für den SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler (49) ist die Datenpanne beunruhigend. Der Politiker aus Mülheim sagt zu DER WESTEN: „Es ist nicht auszuschließen, dass hier eine Art und Weise praktiziert wird, die halb-legal ist. Möglicherweise wird auf die hiesige türkische Bevölkerung Druck ausgeübt. Wir wollen nicht, dass hier illegale Wahlmethoden laufen. Auch Kriminelle können von diesen Datensätzen profitieren.“

Der 49-Jährige kündigt Konsequenzen an: „Es ist bereits Thema in unserer Bundestagsfraktion und im Innenausschuss. Hier muss seitens der türkischen Regierung dringend aufgeklärt werden: Ist das Generalkonsulat daran beteiligt gewesen? Das wäre inakzeptabel.“ Der Experte für Innere Sicherheit stellt bei Bedarf deutsche Hilfe in Aussicht: „Sollte man Opfer eines Hacker-Angriffs gewesen sein, weise ich unsere türkischen Kollegen gern darauf hin, dass wir in Deutschland ausgezeichnete Experten im Bereich Cyber-Sicherheit haben.“