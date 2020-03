Essen: Dramatische Szenen! Feuerwehr wird zu Einsatz gerufen – und macht einen traurigen Fund

Schlimme Szenen am Donnerstagabend in Essen!

Durch den Austritt von Kohlenmonoxid sind in einem Mehrfamilienhaus mehrere Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Um 22.13 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines medizinischen Notfalls in die de-Wolff-Straße in Essen gerufen.

Als zwei Sanitäter das Mehrfamilienhaus betraten, schlug sofort das mitgebrachte Kohlenmonoxid-Warngerät Alarm. Die Rettungskräfte und der angetroffene Patient zogen sich sofort aus dem Haus zurück, die Alarmstufe wurde laut Feuerwehr erhöht.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten und Rettungskräften rückte an, da davon ausgegangen wurde, dass sich viele Menschen in dem Haus befanden.

Essen: Elf Verletzte wegen CO-Austritt – Frau wird wiederbelebt

Acht Bewohner wurden durch Klingeln und Klopfen geweckt, alle hatten erhöhte Kohlenmonoxid-Werte im Blut. Die Feuerwehr musste einige Wohnung teils gewaltsam öffnen. In einer Wohnung stießen die Retter auf eine bewusstlose Frau mittleren Alters.

Sie musste wiederbelebt werden und schwebt nach Angaben der Ärzte in Lebensgefahr. Die Frau kam in eine Klinik. Die anderen acht kamen ebenfalls in Kliniken in Essen.

-------------------------------

Mehr Themen aus Essen und der Region:

Coronavirus in NRW: Nächste Tote in NRW! ++ Landesweite Schulschließung rückt näher

Coronavirus: Klinik Essen haut DIESES geniale Video raus – „Sehr geil!“

Essen: Frau infiziert sich mit dem Coronavirus – „Ich befürchte, ...“

-------------------------------

Ein Bewohner musste wegen gefährlich hoher Kohlenmonoxid-Werte sogar mit dem Hubschrauber in eine Spezialklink mit Druckkammer gebracht werden. Dort wird das im Blut befindliche Kohlenmonoxid (CO) mit einer Sauerstoffüberdruckbehandlung wieder aus dem Blut entfernt.

Auch zwei Feuerwehrmänner wurden mit leicht erhöhten CO-Werten ins Krankenhaus gebracht.

CO trat aus Heizung aus

Das Kohlenmonoxid war nach Angaben der Feuerwehr aus einer defekten Koks-Heizung im Keller des Gebäudes ausgetreten. Nach Rücksprache mit dem zur Einsatzstelle alarmierten Bezirksschornsteinfegermeisters wurde der Koks aus der Heizung entnommen und im Freien abgelöscht.

Die Heizung wurde abgestellt und darf nicht mehr genutzt werden. Das Haus wurde ausreichend belüftet und das Kohlenmonoxid entwich aus dem Gebäude.

Die unverletzten Bewohner konnten daher nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Während der Einsatzmaßnahmen war die Gladbecker Straße in beide Richtungen voll gesperrt. (jg)