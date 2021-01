Essen: Drama am Hauptbahnhof – Polizisten helfen in letzter Sekunde

Schreckliches Drama am Hauptbahnhof in Essen.

Am Donnerstagmorgen ist eine Frau (67) aus Hagen in einem Zug in Essen zusammengebrochen. Bundespolizisten eilten zum Gleis 10, um ihr zu helfen.

Die Frau ist mit dem RE16 gegen 7.15 Uhr von Hagen in Essen angekommen. Plötzlich ging es ihr immer schlechter. Sie atmete nur noch schwer, dann kollabierte die 67-Jährige. Bahnmitarbeiter wählten den Notruf.

Auf einer Sitzreihe fanden die Beamten die Frau zusammengesackt vor, sie hatte keinen Puls mehr. Sofort begannen sie die Frau zu reanimieren. Über mehrere Minuten versuchten sie die 67-Jährige durch eine Herzdruckmassage wiederzubeleben. Solange bis der Notarzt eintraf und die Behandlung übernehmen konnte.

Der Mediziner reanimierte die Frau weiter. Als noch mehr Minuten verstrichen, fing die Hagenerin endlich wieder an zu atmen. Was für ein Glück!

Die Rettungskräfte brachten sie in ein Essener Krankenhaus. (js)