Revier-Hammer! Essen und Dortmund beliebter als Paris, London und Berlin – irres Städte-Ranking sorgt für Klarheit

Hand aufs Herz: Fragt man unvoreingenommene Menschen nach den tollsten Städten in Europa, würden die Namen Essen und Dortmund eher selten fallen. Doch jetzt stellt eine Studie ein für alle Mal klar: Die Revier-Metropolen sind geiler als Paris, Berlin und London.

70.000 Umfragen über die Lebensqualität in 83 europäischen Großstädten wurden im Auftrag der Europäischen Kommission geführt. Das Ergebnis: In Dortmund und Essen lebt es sich richtig gut, in Leipzig und Rostock sogar noch besser und in Paris gar nicht mal so toll.

Essen und Dortmund überraschen bei EU-Studie über Lebensqualität

Wie lebt es sich in deiner Stadt? Gibt es genügend Parks? Wie ist der ÖPNV? Fühlst du dich sicher? Findet man einfach einen Job oder eine Wohnung? Nur einige der vielen Fragen, die über 70.000 Menschen quer durch Europa für eine EU-Studie beantworteten. Das Ergebnis, wie zufrieden die Bewohner mit ihrer Stadt sind, ist in Teilen verblüffend.

Rostock und Leipzig dürften nur wenige auf dem Schirm haben. Die beiden landeten aber europaweit in den Top 10. Hinter Sieger Zürich, Kopenhagen, Groningen und Danzig reihte sich Sachsens Großstadt ein, Ostsee-City Rostock wurde Achter. Nicht in der Spitzengruppe, aber eben auch nicht weit dahinter, reihten sich die beiden Ruhrgebiets-Städte ein. 90 Prozent (Essen) beziehungsweise 91 Prozent (Dortmund) Zufriedenheit – Prädikat lebenswert!

Dortmund punktete dabei vor allem mit – hergehört – den Grünflächen. Aber auch mit der Zufriedenheit und Sicherheit im Nahverkehr, der Finanzsituation im Haushalt und der Luftqualität. Heraus stach man darüber hinaus auch mit der Lebensqualität für ältere Menschen sowie die LGBTQ-Community. In Essen sah das Ergebnis ähnlich aus. Erwähnenswert hier: Satte 93 Prozent bejahten „Ein guter Ort zum Leben im Allgemeinen“. Ein Spitzenwert.

Ganz anders sahen die Ergebnisse in Städten aus, die man eigentlich viel weiter vorne vermuten würde. Der klassische Berliner Nörgler verteilte in keiner Kategorie ein besseres Ergebnis als 88 Prozent, kam auf ein Gesamtergebnis von 86 Prozent Zufriedenheit und landete damit weit hinten. Paris wurde mit 80 Prozent regelrecht abgestraft, platzierte sich ganz weit hinten. Den letzten Platz belegt die sizilianische Hauptstadt Palermo mit unterirdischen 62 Prozent.