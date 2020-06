Essen, Dortmund, Bochum: DIESER Trend bereitet der Polizei Sorgen – er könnte Menschen töten

Essen/ Bochum/ Dortmund. Dem Adrenalinkick bei halsbrecherischen Geschwindigkeiten scheinen einige Autofahrer in Essen, Dortmund und Bochum nicht widerstehen zu können. Deshalb treten sie kräftig aufs Gaspedal – und das auch auf öffentlichen Straßen. Dafür nehmen sie sogar den Tod von sich oder anderen in Kauf.

Illegale Autorennen beschäftigen die Polizei in Essen, Dortmund und Bochum immer wieder. Allein im Juni stoppten die Beamten in der Region schon mindestens fünf Rennen innerhalb von nur vier Tagen.

Essen, Dortmund, Bochum: Polizei bekämpft illegale Autorennen „seit Jahrzehnten“

„Historisch gesehen ist die Problematik in Dortmund seit Jahrzehnten bekannt“, erklärt Polizeisprecher Gunnar Wortmann auf Anfrage von DER WESTEN. „Als Hotspots haben sich in Dortmund der Wallbereich, die Straßen im Bereich des Hafens, aber auch der Bereich rund um den Phoenixsee herauskristallisiert.“

Illegale Autorennen sind im Ruhrgebiet seit Jahren ein bekanntes Problem für die Polizei. (Symbolbild) Foto: imago images / Rolf Kremming

Jens Artschwager, Pressesprecher der Polizei in Bochum, Herne und Witten, sagt: „Es ist ein Phänomen, das immer mal wieder auftritt.“ Oft kommt es beispielsweise an Karfreitag („Car-Freitag“) zu illegalen Rennen. Zwar sei dieser Tag hauptsächlich bei meist „unschuldigen“ Auto-Tunern beliebt, doch unter sie mischen sich auch immer wieder „einige schwarze Schafe“ aus der Rennszene. Bei denen „greifen wir mit voller Härte durch“, verspricht Artschwager. Dazu gehören die Sicherstellung des Fahrzeugs und der Entzug des Führerscheins.

--------

Diese Strafen drohen Rasern:

An einem illegalen Autorennen teilgenommen oder veranstaltet: 3 Punkte in Flensburg, Führerschein-Entzug, Freiheits­strafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe

Es kam zu einer Gefährdung: 3 Punkte in Flensburg, Führerschein-Entzug, Freiheits­strafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe

Es kam zu einem Personenschaden: 3 Punkte in Flensburg, Führerschein-Entzug, Freiheits­strafe von 1 bis zu 10 Jahren; in minder schweren Fällen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren

--------

Den beiden Polizeisprechern zufolge sind die Raser meistens männlich und zwischen 18 und 35 Jahren alt. Doch vereinzelt stoppen die Beamten auch Frauen oder ältere Fahrer (40-50 Jahre). „Vor allem autoaffine und geschwindigkeitsbegeisterte Menschen, die sich für gute Fahrer halten, rasen gerne“, beschreibt Artschwager das typische Raser-Profil.

Illegale Rennen können tödlich enden – auch für Unbeteiligte

Doch die Fahrer setzen bei ihren riskanten Rennen nicht nur ihre eigene Gesundheit aufs Spiel. „Das Schlimmste daran ist, dass sie andere Verkehrsteilnehmer gefährden, wenn sie auf öffentlichen Straßen fahren“, betont Jens Artschwager. 2006 starb zum Beispiel ein 20-Jähriger bei einem illegalen Autorennen. In Köln wurde 2001 der Sohn des damaligen Oberbürgermeisters Fritz Schramma getötet, als er als Fußgänger an einer roten Ampel stand und von einem Auto erfasst wurde.

An Unfallstellen legen trauernde bei Autorennen-Unfällen Blumen und teilweise verzweifelte Botschaften aus. (Symbolbild) Foto: imago images / Geisser

Artschwager musste im Kalenderjahr 2020 glücklicherweise noch keinen Todesfall durch illegale Autorennen in Bochum, Herne und Witten verzeichnen. Und laut dem Dortmunder Polizeisprecher Gunnar Wortmann gab es in seiner Stadt sogar noch gar keinen Todesfall als Folge eines Rennens.

Fünf illegale Rennen in vier Tagen gestoppt

Allein in der ersten Junihälfte musste die Polizei im Ruhrgebiet dennoch schon mehrfach durchgreifen, um illegale Autorennen zu stoppen – allein vom 7. bis zum 10. Juni mindestens fünfmal:

7. Juni, Dortmund: Ein Gelsenkirchner (22) und ein Siegburger (25) rasen um 0.55 Uhr mit 80 bis 100 km/h durch eine 30er-Zone auf der Löwenstraße

Ein Gelsenkirchner (22) und ein Siegburger (25) rasen um 0.55 Uhr mit 80 bis 100 km/h durch eine 30er-Zone auf der Löwenstraße 8. Juni, Dortmund: Ein Dortmunder (18) und ein Bergkamener (20) liefern sich abends an mehreren Ampeln Beschleunigungsrennen

Ein Dortmunder (18) und ein Bergkamener (20) liefern sich abends an mehreren Ampeln Beschleunigungsrennen 8. Juni, Herne-Holsterhausen: Ein Essener (21) und ein Herner (27) stehen im Verdacht, an einem illegalen Autorennen teilgenommen zu haben und zudem die Umweltplaketten ihrer BMWs gefälscht zu haben

Ein Essener (21) und ein Herner (27) stehen im Verdacht, an einem illegalen Autorennen teilgenommen zu haben und zudem die Umweltplaketten ihrer BMWs gefälscht zu haben 10. Juni, Essen-Rüttenscheid: Zwei Mercedes-Fahrer liefern sich ein riskantes Kopf-an-Kopf-Rennen, lassen dabei den Motor aufheulen und wechseln mehrfach zum Überholen anderer Wagen den Fahrstreifen

Zwei Mercedes-Fahrer liefern sich ein riskantes Kopf-an-Kopf-Rennen, lassen dabei den Motor aufheulen und wechseln mehrfach zum Überholen anderer Wagen den Fahrstreifen 11. Juni, Essen: Zeugen beobachten sechs Fahrzeuge, die sich offenbar ein Rennen durch die Stadt in Richtung Bottrop liefern. Kurz vor dem Bottroper Stadtgebiet nimmt die Polizei vier Fahrer zwischen 18 und 25 Jahren fest.

Raser nutzen freie Straßen während Corona-Lockdown

Während des Corona-Lockdowns, als viele Menschen zuhause blieben und dadurch der Individualverkehr zurückging, nutzten Raser die deutlich freieren Straßen vermehrt für illegale Rennen. Laut Polizeisprecher Gunnar Wortmann wurden in Dortmund im 1. Quartal 2019 lediglich sechs Delikte erfasst – im 1. Quartal 2020 waren es mit 22 Vorfällen fast viermal so viele.

Er warnt jedoch davor, dass der reine Vergleich von Fallzahlen kein klares Bild über die wahre Häufigkeit der Rennen abgibt. Denn bei illegalen Kraftfahrzeug- und Beschleunigungsrennen (IKB) handelt es sich um ein so genanntes Kontrolldelikt. „Das bedeutet: Je mehr die Polizei in diesem Bereich arbeitet, desto höher sind die Fallzahlen“, so Wortmann. (ldi, at)