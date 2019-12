Essen: Neuer Service! Kurios, was dm Kunden jetzt bietet

Essen: Mehrere dm-Filialen in der Stadt bieten aktuell einen ungewöhnlichen Service an. (Symbolbild)

Essen. Beim Einkaufsbummel spontan die dreckigen Hemden oder Blusen reinigen lassen? Das ist mittlerweile u.a. in Essen möglich – denn Drogerie-Riese dm bietet nun auch einen Textil-Reinigungsservice an.

Essen: Textil-Reinigung bei dm?

In Kooperation mit „Persil Service“ bietet dm einen Reinigungsservice für Kleidungsstücke an. Hierfür muss man sich zunächst über ein Online-Formular für den Service anmelden. Anschließend bringt man die Schmutzwäsche in die dm-Filiale – entweder man bringt sie in einem eigenen Paket mit oder erhält im Markt einen Kleidersack.

Die Kleidungsstücke werden dann von der dm-Filiale zu „Persil Service“ transportiert und dort gereinigt. Nach 3 bis 5 Werktagen kann die Wäsche dann im Markt abgeholt oder sogar direkt nach Hause geliefert werden. Wie „chip.de“ berichtet, liegen die Preise pro Kleidungsstück bei 1,99 Euro (Hemd oder Bluse), 5,89 Euro (Hose oder Rock) oder 13,30 Euro (Mantel).

In insgesamt zehn Filialen in Essen und sieben Filialen in München testet dm aktuell diesen Service. Auch Rewe versucht sich am Konzept – gemeinsam mit dem Start-up Waschmal in 26 Filialen im Rheinland. (at)