Männer prügeln Disko-Besucher in Essen halbtot! „Traten mehrfach auf Bewusstlosen ein“

Erschreckende Gewalttat am Samstagmorgen (8. November) in Essen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Essener (37) nach einem Disko-Besuch in der Innenstadt brutal zugerichtet worden.

Demnach soll der 37-Jährige in der Straße „Am Handelshof“ mit einer Männergruppe aneinandergeraten sein. „Nach ersten Erkenntnissen sollen zuvor aus der Gruppe volksverhetzende Parolen gerufen worden sein“, teilte ein Sprecher der Polizei Essen mit. DER WESTEN erfuhr aus Sicherheitskreisen, dass diese einen rechtsradikalen Hintergrund gehabt haben sollen.

Disko-Besucher in Essen bewusstlos geprügelt

Ob der Essener initial zur Zielscheibe der ausländerfeindlichen Parolen geworden war oder diese nicht stehen lassen wollte, ist unklar. Fest steht: Die Lage eskalierte gegen 4.10 Uhr schnell: „Während des Streits schlugen die Männer den 37-Jährigen zu Boden und traten mehrfach auf den Bewusstlosen ein.“

Als das Opfer des feigen Übergriffs nur noch regungslos am Boden lag, rannte die Gruppe schließlich davon. Zeugen alarmierten schließlich den Notruf. Während der schwer verletzte Essener auf schnellstem Wege ins Krankenhaus kam, jagte die Polizei Essen den Schlägern hinterher. Kurze Zeit später konnten die Beamten sechs Personen im Bereich des Hauptbahnhofs schnappen. Gegen drei von ihnen (22, 25 und 26) sollte sich der Tatverdacht erhärten.

Polizei Essen bittet um Hilfe

Die drei Essener kamen wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission konnte noch einen weiteren Tatverdächtigen (24) identifizieren. Am Dienstagmorgen durchsuchten Ermittler die Wohnung des Esseners, der nach Abschluss der Durchsuchung aber auf freiem Fuß blieb.

Die Polizei Essen bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Aufklärung des Falls. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu weiteren flüchtigen Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei den Ermittlern unter der Nummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. Wer Fotos oder Video der Tat hat, möge diese bitte im Hinweisportal der Polizei unter dem Ereignis „Versuchtes Tötungsdelikt nach einem Diskothekenbesuch „Am Handelshof“ v. 08.11.25″ hochladen.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Der Staatsschutz unterstützt die Mordkommission aufgrund des Verdachts der vorausgegangenen Volksverhetzung.